No voy a usar cubrebocas: AMLO

Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— En su reaparición en la conferencia mañanera tras superar el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que seguirá sin usar cubrebocas.

"No, no, ahora ya además de acuerdo a lo que dicen los médicos no contagio. No (lo voy a usar), respeto mucho al doctor Gatell y ha ayudado mucho a conducir este proceso", dijo en conferencia.

El mandatario federal afirmó que este tema y el de la pandemia no se dejan de politizar, debido a que se está llevando a cabo un proceso de transformación que encabeza su Gobierno.

"Miren, no deja de politizarse el caso del Covid, y no solo el caso del Covid, todo, porque nos agarró esta pandemia en el proceso de transformación del País, se está llevando a cabo una transformación.

"Entonces, esto es, como es natural, provoca resistencias, los que no quieren que haya cambios, los que quieren mantener el statu quo, los que quieren conservar, se oponen a la transformación y que quisieran que fracasáramos en el propósito de transformar al país", comentó.

En tanto, el titular del Ejecutivo informó que se prevé que esta semana arriben a México un millón de dosis de vacunas contra Covid-19 de AstraZeneca provenientes de la India.

"Por ejemplo, es muy probable que antes de que termine la semana lleguen como un millón de dosis de Astra Zeneca de la India. Allá en la India se están haciendo los trámites, intervienen los diplomáticos, la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Canciller de la India, para que nos ayuden a hacer estos trámites, todo eso es lo que se está llevando a cabo para que tengamos la vacuna", agregó.