No voy a ser tapadera de nadie: López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no será "tapadera" de corruptos, pero se pronunció por el debido proceso en casos como el de Rosario Robles.

En conferencia de prensa matutina, afirmó que no existe un acto de venganza contra Robles, exsecretaria de Sedesol y Sedatu en el sexenio anterior que ha sido acusada de un daño al erario de 5 mil millones de pesos.

A pregunta expresa, el mandatario federal aseguró que la autoridad es quien debe resolver estos casos, sin adelantar juicios sumarios al respecto.

"No estoy por las venganzas, no es mi fuerte la venganza; justicia, no venganza, y tampoco estoy por los linchamientos mediáticos, se tienen que presentar pruebas y tiene que ser la autoridad competente la que resuelva; no adelantar juicios o hacer juicios sumarios y acusar por acusar, hay algo que se debe de cuidar mucho: la dignidad de las personas, ser respetuosos de eso", indicó desde Durango.

Sin aludir directamente a Robles, cercana excolaboradora de Enrique Peña Nieto, López Obrador dijo que ha dado la instrucción de proceder ante cualquier caso de corrupción.

"La instrucción es que no se tape nada, yo no quiero ser un Presidente rehén de nadie, no quiero que vaya un servidor público y me diga: 'aquí está esta información' y se me quede viendo para ver qué voy a hacer, imagínense si yo le digo: 'deja ahí ese expediente, guárdalo, mételo al cajón', entonces ese servidor público ya no me respetaría.

"Si llegan con un expediente: 'procedan, ¿qué esperan para proceder?', no voy a ser tapadera de nadie", aseguró.

Cuestionado sobre si la Fiscalía ha solicitado más información para indagar a otros ex colaboradores de Peña Nieto, López Obrador dijo que la directriz es que no se encubra a nadie.

"No ha solicitado la Fiscalía General más información sobre otros servidores públicos, esto lo solicitan a través de la oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (que encabeza) Santiago Nieto y él nada más me informa, y la instrucción que tiene es que se le dé trámite a todo lo que soliciten autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero, pero no tengo información de otros servidores públicos, la instrucción es que no se tape nada", indicó.