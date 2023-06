No voy a ser candidato a nada, dice Batres

Ciudad de México.- El jefe de Gobierno, Martí Batres, expuso que concluirá su gestión al frente de la Ciudad de México.

"No, yo me quedo en el Gobierno, no voy a ser candidato a nada en las elecciones del 2024, no podría, acabo de asumir la Jefatura de Gobierno", comentó Batres.

"Ni modo que diga 'voy a gobernar tres meses y ya me voy', no. Tengo una responsabilidad y me toca de aquí hasta octubre del 2024, no voy a ser candidato a nada en este proceso electoral, me quedo a cerrar este ciclo", señaló.

Por la mañana, Batres supervisó los avances en la Línea 1 del Metro.