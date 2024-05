No volverá corrupción, dice Claudia a Magisterio en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, México.- Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia, prometió al Magisterio en Chiapas que no regresará la corrupción ni los privilegios.

"Vengo a comprometerme con ustedes que no va a regresar la corrupción ni los privilegios", manifestó la candidata y luego empezó a enlistar los programas sociales para adultos mayores, becas para estudiantes, personas con discapacidad, entre otros, que -dijo- continuarán.

Durante un mitin que se celebró en el área de juegos mecánicos de la "Feria Chiapas", en la Colonia Plan de Ayala, Sheinbaum dijo que se fortalecerá el sistema de salud, traerá las farmacias bienestar, se mejorará los precios del café, maíz y junto al Gobernador se atenderá la migración y se cuidará también del medio ambiente y la selva.

"Hace tiempo me regalaron un dije con un corazón y siempre digo que llevo a Chiapas en el corazón", expresó la candidata presidencial luego de que explicó que Eduardo Ramírez Aguilar -candidato a la Gubernatura- le regaló una pulsera con "semillas de ámbar".

En el evento, Sheinbaum y Ramírez Aguilar estuvieron arropados por maestros de Chiapas, por lo que ambos portaron en solidaridad con ellos una banda blanca alrededor del cuelo con la palabra "magisterio".

Mientras que a las afuera del lugar un grupo pequeño de maestros colgó una lona que decía "venceremos".

"¡Saludos al magisterio nacional, a todos los maestros y las maestras de Chiapas!", exclamó Sheinbaum a mitad de su discurso desde el templete y bajo una lona blanca que acaloró más el ambiente, el cual inició una hora después de la hora citada.

Claudia Sheinbaum estuvo acompañada también por candidatos a diputaciones federales, senadores y por el aspirante a la Alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres.

Un elemento de Protección Civil dijo que hoy se esperaba la asistencia de al menos 6 mil habitantes, por lo que se colocaron 50 baños móviles.

"Nosotras venimos de la Colonia Terán, en esta ciudad, y venimos por voluntad propia, estamos felices con las propuestas de los apoyos", dijo María, una de las tres mujeres asistentes.

"Hay días que me preocupo del futuro de Chiapas, pero hay noches que prácticamente no duermo porque no les quiero fallar y no le quiero fallar a la Presidenta de México", prometió por su parte Ramírez Aguilar, entre la emoción de un público que le aplaudió, mientras él se tocaba el corazón.

"Mi reconocimiento a Eduardo Ramírez que será un gran Gobernador y vamos a apoyar con todo a Ángel Torres, próximo presidente de Tuxtla Gutiérrez", enfatizó en apoyo Sheinbaum.

A las afueras del mitin se paseaba un jaguar negro de casi 3 metros de largo, creado por un artista chiapaneco, en alusión a Eduardo Ramírez, quien se autonombra de esa manera.