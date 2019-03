'No visitaré Baja California y Puebla hasta que pasen elecciones'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno no intervendrá en las elecciones de Baja California y Puebla, donde se renovarán los Ejecutivos estatales.

En conferencia, el mandatario confirmó que, para evitar suspicacias, no viajará a ninguna de las dos entidades para realizar giras de trabajo.

En el caso de Puebla, donde se realizarán comicios extraordinarios, el tabasqueño anunció su decisión de no visitar la entidad desde el pasado 10 de marzo.

"He decidido que no voy a visitarles hasta que pasen las elecciones. Pasando las elecciones estoy de nuevo en Puebla", dijo.

Este lunes, explicó que decidió adelantar 10 días la gira que tenían programada en Baja California y no regresar al estado hasta que hayan pasado los comicios.

"No hay injerencia del Gobierno. Nada de intervención del Gobierno ni usar el presupuesto público para favorecer partidos o candidatos. Nada de dar instrucciones a organismos encargados de organizar las elecciones para favorecer a candidatos y partidos", expresó.

"He tomado la decisión de no ir durante la campaña a esos estados y quiero que los ciudadanos libremente se manifiesten, se expresen y decidan por qué partido y por qué candidato van a votar. En Baja California voy a estar pasado mañana. Adelanté el viaje que tenía pensado en 10 días porque necesitamos hacer una reunión del gabinete de seguridad, sobre todo en Tijuana".

López Obrador informó que el próximo miércoles ofrecerá su acostumbrada conferencia matutina en esa ciudad fronteriza.

Este año se llevarán a cabo elecciones en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Puebla y Quintana Roo.

El presidente sostuvo que, para estos comicios, se aplicarán las reformas constitucionales para dar prisión preventiva oficiosa a quienes cometan algún delito electoral.