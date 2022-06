'No violamos ninguna ley, estamos muy tranquilos'

Ciudad de México— La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió sus giras para asistir a eventos de Morena fuera de la Ciudad de México.

Después de que este fin de semana lo pasó entre Tlaxcala y Toluca, Estado de México, en actos masivos de Morena, la mandataria local ironizó sobre los cuestionamientos por sus ausencias, que ya alcanzan la veintena en los últimos 11 meses.

¿Pese a que está en otros estados, está presente?, se le preguntó.

"Sí, pero son días específicos, mi mente, mi corazón, mi trabajo está aquí en la Ciudad de México", respondió.

Sheinbaum dijo haberse sentido arropada en Toluca y sonrío al agradecer los gritos de sus simpatizantes.

Además se dijo despreocupada por posibles denuncias en su contra en materia electoral.

"Pues nosotros no violamos ninguna ley, ninguna, entonces, evidentemente hay un juego político y ellos pueden presentar denuncias, pero nosotros estamos muy tranquilos, no hay ninguna violación a ninguna ley electoral", añadió.

También se rió e ironizó al recordar que se reunió con morenistas en un teatro de la capital con quienes dijo, no había podido reunirse tras la consulta de revocación de mandato.

"Fue en tiempo obviamente ya fuera del horario de trabajo y fue un evento cerrado totalmente, no fue un evento público. Se están riendo, diciendo: 'ya la cachamos', no, no me cacharon", dijo.