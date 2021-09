'No venimos a ganar guerra'

Ciudad de México— Al comparecer ante el Senado de la República, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que, lejos de buscar ganar la guerra, llegó a procurar la pacificación del país.

Arropada por los titulares de la Defensa, Marina y Gobernación, la funcionaria advirtió que, sin la pacificación de México, la 4T no podrá consolidarse.

Además, reclamó la participación de todas las fuerzas en la búsqueda de la pacificación.

"Estamos obligados a no politizar los temas de seguridad. Quienes nos conocen saben que no politizo la administración. Nuestro objetivo es servir con honestidad. En materia de seguridad tenemos que trabajar juntos: no debe haber distingo de colores", sostuvo.

La funcionaria alegó que el Gobierno de López Obrador busca combatir las causas que originan la violencia.

"No venimos a ganar una guerra. Venimos a ganar la paz", puntualizó.

"Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro Gobierno".

La sucesora del ahora Gobernador sonorense Alfonso Durazo aseguró que todos los días, desde temprana hora, trabaja para buscar la pacificación.

"Sería muy fácil evadir la responsabilidad de pacificación del País señalando que se trata de delitos del fuero común, pero ahí estamos todos los días", repuso.

Rosa Icela Rodríguez presumió indicadores a la baja en algunos delitos. En homicidios, de ocho por ciento; en secuestro, del 46 por ciento; en robo de vehículo, 40 por ciento; en transporte colectivo, 37 por ciento, y en hidrocarburos, 94 por ciento.

Al inicio de la primera ronda de preguntas, el titular de Gobernación, Adán Augusto López, se retiró de la comparecencia.