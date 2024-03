No ve Sheinbaum mensaje contra ella en hallazgo de cuerpos

Monterrey, México.- La candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum rechazó que la localización de 10 cuerpos, en Pesquería, hayan sido un mensaje contra su campaña o el Gobierno federal.

Sheinbaum, abanderada de Morena, PT y el Partido Verde, tendrá un mitin justamente en la plaza principal de este municipio.

A pregunta expresa de si creía que el hallazgo de los cuerpos estaba relacionado con el hecho de su gira por el Estado y su presencia en Pesquería, en particular, Sheinbaum lo descartó.

"Es lamentable este hallazgo y no creemos que tenga absolutamente nada que ver con la campaña", señaló durante una rueda de prensa en Apodaca.

Dijo que ahí, en su discurso, además de la movilidad y medio ambiente, hablará de la inseguridad.

Claudia Sheinbaum manifestó que se ha simplificado la estrategia de "abrazos no balazos".

"Se ha simplificado dolosamente se utiliza el 'abrazos no balazos' para decir: 'abrazos a los delincuentes'.

"El presidente nunca dijo eso. Es: abrazos a los jóvenes, a la sociedad que tanto tiempo estuvo abandonada. A los delincuentes pues es cero impunidad".

Al preguntarle sobre el mensaje que le dedicó la candidata del PRI, PAN y PRD a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, sobre los hechos en Pesquería dijo que no entraría en discusión.

"No voy a entrar en discusión con ella, pero es doloso decir que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) dice 'abrazos a los criminales'.

"Además, yo tengo resultados. De los tres que competimos en la contienda. Soy la única que tiene resultados en seguridad".

"A mí no me dicen solo ¿cómo le vas a hacer?, ¿qué hice ya? Reduje en 50 por ciento los homicidios dolosos en la Ciudad de México en cuatro años".

Sheinbaum pidió recordar quién declaró la guerra contra el narco, además de no olvidar que se puso al frente de esa estrategia a un narcotraficante.

Hoy, indicó, asesores del expresidente Felipe Calderón están en el equipo del Frente Amplio por México que impulsa a Xóchitl Gálvez.

Pide no caer en provocaciones Tras hallazgo de 10 cuerpos calcinados en Pesquería, Claudia Sheinbaum exhortó a no caer en provocaciones que demandan mano dura y autoritarismo contra la inseguridad.

Eso ya se vivió con el expresidente Felipe Calderón, enfatizó.

"Tenemos que bajar la impunidad todavía más en el país", manifestó.

"¿Cómo se hace eso? Porque miren, no es mano dura. No nos equivoquemos. No es autoritarismo lo que se requiere.

Eso ya lo vivió México, el autoritarismo de Calderón decretando la guerra contra el narco".

Sheinbaum dijo que se requiere justicia y está se logra a través de justicia social y un sistema de justicia que funcione.

Durante el encuentro con simpatizantes en Pesquería, la candidata Presidencial habló de los programas sociales que ampliará al llegar al gobierno, de ganar la elección el 2 de junio.

También sobre el impulso a la educación.

"Queremos a los jóvenes en la escuela, no los queremos afuera y que sean atraídos por alguna banda delictiva".

Señaló que se tienen que construir el mismo número de preparatorias que de secundarias para que nadie quede fuera, además de universidades públicas gratuitas.