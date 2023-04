No ve AMLO con buenos ojos a TEPJF: ha hecho cosas indebidas

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no ve con buenos ojos al TEPJF, puesto que ha hecho cosas indebidas en el pasado, no es confiable y necesita estar conformado por gente honesta.

"No estoy muy informado (sobre la reforma al TEPJF), pero no veo con buenos ojos al Tribunal porque ha hecho cosas indebidas. Por ejemplo, no voy a olvidar que los del INE le quitaron las candidaturas a los propuestos en Guerrero y en Michoacán, a los precandidatos", comentó López Obrador.

Ayer, el presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez, pidió revisar la iniciativa de reforma constitucional que avala la mayoría de partidos en la Cámara de Diputados porque no sólo frena contrapesos entre poderes sino limita derechos de minorías en la representación política, incluidos los gobiernos.

La iniciativa de reforma constitucional de los partidos al TEPJF propone frenar juicios de derechos políticos promovidos por mujeres, discapacitados, migrantes, indígenas y transgénero; protege a las dirigencias partidistas contra juicios internos en el nombramiento de dirigencias; ata las manos al Tribunal Electoral federal en la definición de candidaturas en caso de impugnaciones de militantes, como en el caso de Félix Salgado o Raúl Morón, quienes fueron impedidos a competir en las elecciones de Gobernador de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por fallas en sus comprobaciones de gastos de precampaña.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que el Tribunal Electoral no es confiable a raíz de lo ocurrido con los casos de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón en Michoacán.

"Usted me habla del Tribunal, quién sabe cómo esté eso, pero no es un tribunal confiable. Estoy poniendo un ejemplo y ojalá (...) se estudie el caso que estoy hablando y que me digan si tengo razón o no, y por qué actúa así el Tribunal", mencionó.

López Obrador afirmó que es necesario que existan magistrados honestos en el TEPJF y que no actúen por consigna.

"No hay que limitarlos, no. Lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales, eso es lo que hay que buscar. No gente que actúa por consigna, que no tiene principios, ideales, que son empleados de los que pusieron ahí, eso es vergonzoso", agregó.