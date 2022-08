No vamos a tener a todos los especialistas, reconoce AMLO

Colima.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ni con la ayuda de médicos cubanos ni con el impulso a las escuelas de medicina se podrá eliminar durante su Gobierno el déficit de especialistas en el sistema de salud.

"De 8 mil que estaban estudiando la especialidad, ya son más de 20 mil y vamos a tener todos los médicos, y, en tanto tenemos todos los médicos que se requieren, que para ser honestos y hablar con la verdad, es tanto el rezago, el atraso, que nos va a llevar todo el Gobierno y no vamos a poder tener a todos los especialistas, porque lo que queremos es que haya médico 24 horas en los hospitales no queremos que solo sea un turno o dos o que no haya médicos los fines de semana", afirmó.

PUBLICIDAD

En su visita al hospital del IMSS-Bienestar en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, López Obrador anunció que en el estado llegarán a trabajar 55 médicos cubanos, de 600 que enviará el Gobierno de la isla.

"Aunque a algunos conservadores no les gusta el hecho, la decisión que tomamos de traer especialistas, pero desde una vez les digo que aquí en Colima van a estar trabajando 55 especialistas del pueblo hermano de Cuba", añadió.

Desde el inicio de su gestión, el presidente ha acusado que los gobiernos anteriores dejaron caer la cobertura de médicos y enfermeras en el sistema de salud, por lo que ahora padece un déficit, aunque existen hay grupos de trabajadores que han denunciado despidos.

En mayo pasado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, habló de un déficit de 154 mil 786 médicos especialistas y 33 mil generales.

Igual que ayer, cuando López Obrador inició su gira en Manzanillo, a Villa de Álvarez llegó un gran grupo de trabajadores del Gobierno a reclamar un aumento salarial, sin lograr pasar al patio del hospital.

Adentro del hospital, en cambio, estaban los seguidores de la Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, con altavoces y porras con que intentaron acallar cualquier reclamo a la morenista, que lleva un año en el Gobierno.

Aun así, un hombre logró hacerse escuchar y denunció el maltrato a su esposa, quien está en estado de coma en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El quejoso interrumpió el discurso del Presidente López Obrador hasta que éste le prometió que después sería atendido.

Antes de que el tabasqueño terminara su discurso, integrantes de la Ayudantía se acercaron con el hombre.

Tras su visita al hospital, López Obrador anunció que viajará a Coahuila, a la comunidad de Agujita, en el municipio de Sabinas, donde desde el miércoles están atrapados 10 trabajadores en una mina.