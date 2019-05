No vamos a proteger o dar impunidad a nadie: López Obrador

Ciudad de México— El presidente aseguró que la instrucción en su Gobierno es no tapar nada ni proteger o dar impunidad a nadie.

Esto luego que se lleva a cabo la indagatoria sobre el caso Odebrecht, la cual ha llevado a la detención del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, y la orden de aprensión contra el exdirectivo de Pemex, Emilio Lozoya.

"Si va a continuarse así, la instrucción que tienen los servidores públicos del Ejecutivo, la instrucción es no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad a nadie", dijo en conferencia mañanera.

"Todos los asuntos que están en curso, les he comentado aquí, a mi me informan de inteligencia financiera de los delitos y la instrucción que tiene Santiago Nieto es que todo lo que se me informa, se presente de inmediato ante la FGR. No voy a parar ningún proceso".

El mandatario precisó que la investigación está en manos de la Fiscalía General de la República y ellos van a decidir si queda en los señalados o se amplía.

Asimismo, descartó que se trate de una persecución política o de un tema personal.

"No hay persecución política, son hechos, presuntos delitos que se tienen que perseguir, que se tienen que castigar en el caso de que así lo determinen los jueces, es todo. Yo he dicho que no es mi fuerte la venganza", afirmó.

"No conozco a ninguno de ellos dos, nunca he visto ni al señor de Altos Hornos ni al ex Director de Pemex, son procesos que vienen de tiempo atrás () No es nada personal. Santiago Nieto tiene que actuar así porque es su trabajo, con todos".

Con respecto a la petición para descongelar las cuentas de Altos Hornos de México, López Obrador dijo que habló con titular de la UIF para que pueda seguir operando la empresa.