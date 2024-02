No va hacer falta asesoría al movimiento, afirma AMLO

Jalisco, México.- A una semana de que inicien las campañas electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le va hacer falta asesoría a su movimiento, porque va quedar en buenas manos.

Como ha repetido en sus giras por otras entidades, López Obrador reiteró desde el Valle de Guadalupe, Jalisco, que va continuar la "transformación" porque la gente, dijo, no va querer retrocesos.

"Estamos muy contentos, por eso ya estoy por jubilarme, jubilarme, miren, me voy a ir con muchas satisfacciones, con el deber cumplido", expresó.

"Además soy partidario del (...) sufragio efectivo no reelección, entonces no va hacer falta tampoco la asesoría, porque va quedar en buenas manos el movimiento".

Al inaugurar el Acueducto El Salto-La Red-Calderón, el mandatario recalcó que habrá relevo generacional en su movimiento, por lo que, insistió, se va jubilar contento.

"Estoy contento también por eso, porque va continuar la transformación. Pienso yo que la gente no va querer retrocesos, va querer que se siga avanzando, que se siga hacia adelante en beneficio de nosotros, de nuestra generación", expresó.

"Y de esto, sí, lo que viene detrás de nosotros porque nosotros ya vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, pero hay que pensar en las nuevas generaciones. Además, me voy contento porque no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero, porque esa no es la felicidad".

Acompañado del gobernador Enrique Alfaro, el jefe del Ejecutivo urgió a los políticos a actuar con la "cabeza fría" y no verse como enemigos.

"Y no vernos como enemigos, si acaso como adversarios, eso sí, pero no enemigos, no odiar a nadie y así se puede gobernar bien y se puede ser feliz".

"Se necesita la pasión para hacer muchas cosas, pero también la razón, el equilibrio, eso es, entre otras cosas, la política, equilibrar pasión con razón".

Luego de que por la mañana, visiblemente molesto, dijo que su autoridad moral está por encima de la ley -tras ser cuestionado por haber exhibido datos personales de una periodista del NYT-, reconoció que a él le ha costado trabajo actuar equilibrando emoción con razón.

Y aprovechó el tema para agradecer al gobernador Alfaro por haber colaborado con el Gobierno federal para realizar la obra.

AMLO sostuvo que el emecista no sólo demostró ser tolerante, sino que puso por delante el interés de la gente.

"También un reconocimiento especial al gobernador de Jalisco, porque no todos en política actuamos con respeto y con tolerancia eh. A mí me ha costado mi trabajo equilibrar pasión con razón", comentó.

"Porque cuando inicié, pues imagínense, yo soy del trópico, allá los verdes se amotinan, los ríos se desbordan, calor, la canícula ¿no?, enciende las pasiones de la gente. Demostró el gobernador de Jalisco que es un hombre tolerante".

"Y que puso por delante, por encima los intereses generales, los intereses del pueblo, los intereses del Estado de Jalisco y los intereses de la Nación, por eso muchas gracias Enrique, porque si no, no avanzamos".

Superamos diferencias: Alfaro

En su oportunidad, el mandatario estatal destacó que, a pesar de haber diferencias, Jalisco llegó a un acuerdo con la Federación para evitar que tres pueblos fueran inundados con el proyecto hídrico y, al mismo tiempo, abastecer de agua a Guadalajara.

"Aquí logramos ponernos de acuerdo, superar las diferencias, resolver un desafío técnico y encontrar una solución de la cual estoy seguro que, usted presidente, yo me siento muy orgulloso de haber vivido este proceso", expresó Alfaro.

"De no habernos rendido, de haber aguantado. Esta es la forma correcta de hacer política, esta es la política que tiene sentido, en la que podemos tener diferencias, pero también superarlas con el diálogo, con el trabajo y con la verdad, hablando de frente, sin esconder nada a la gente".

El gobernador de Jalisco anunció que enviará al Congreso de Jalisco una iniciativa para que las fincas que hace años le fueron compradas a familias, debido a que serían inundadas por la construcción de la presa El Zapotillo, sean regresadas a sus dueños originales.

"Estoy presentando la iniciativa para desincorporarlas del dominio público", anunció Alfaro, quien durante su intervención se acercó al tabasqueño y le entregó una copia de dicha propuesta.

"Estos bienes son parte del patrimonio del pueblo de Jalisco, no son regalo del gobernador, es el patrimonio del Gobierno de Jalisco que hoy se regresa a sus dueños originales, creo que es un acto de justicia".