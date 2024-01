No va haber marcha atrás, afirma AMLO

Estado de México.- En pleno arranque de año electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá marcha atrás en el movimiento de transformación del país.

Al referirse a los comicios presidenciales de junio, el mandatario aseveró que su relevo estará acorde a su movimiento, en clara alusión a la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

"No hay que preocuparse por el porvenir porque nos va ir bien, va a darse un relevo que va estar muy acorde con nuestro movimiento", expresó.

"Porque el pueblo ya no quiere regresar a la corrupción, el pueblo quiere que se siga con la transformación, entonces van muy bien las cosas".

Ante cientos de personas reunidas en la Ciudad Deportiva de Acolman, en el Estado de México, se dijo seguro que su relevo va ser una persona responsable, honesta y trabajadora.

"Está garantizado el relevo, estuviese yo preocupado si no supiera que quien va a sustituirme va ser una persona responsable, honesta, trabajadora", abundó.

"Así como se los estoy diciendo, no puedo hablar más porque, si no, me van a sancionar, pero ya ustedes se imaginan. No va haber marcha atrás".

Al encabezar un acto sobre Programas del Bienestar, López Obrador reiteró que ya se sentaron las bases para la transformación, pues ya cambió la mentalidad del pueblo.

"La revolución ya se hizo y es la revolución de las conciencias, entonces, por eso no va haber marcha atrás", agregó el tabasqueño.

El tabasqueño enfatizó que, hacia adelante, no hay de qué preocuparse porque todo pinta muy bien.

"Ya se han ido creando derechos sociales, antes se pensaba que el presupuesto era del gobierno, no, el presupuesto es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y estamos obligados a manejar y a distribuir ese presupuesto con justicia para que alcance a todos", manifestó.

"Vengo a decirles que van a continuar todos los Programas de Bienestar. Este año ya se cuenta con el presupuesto hasta diciembre y hacia adelante no hay que preocuparse porque todo pinta muy bien".