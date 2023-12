No tengo ningún mérito, reconoce Fayad sobre Embajada

Ciudad de México.- Al comparecer en el Senado sobre su idoneidad para ser Embajador de Noruega, entre acusaciones de que su nominación obedece a favores, Omar Fayad reconoció que no tiene méritos, pero sí trayectoria política.

En sesión, en la que el ex Embajador de Hidalgo fue ratificado con 17 votos, la senadora priista Cecilia Sánchez, integrante de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, criticó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pague "favores políticos" con designaciones en materia diplomática.

"Nos queda claro que para este Gobierno el tema de la diplomacia no es una prioridad y jamás lo verán como un puente de entendimiento entre las naciones. Para el Presidente, estos nombramientos se han convertido en una moneda de cambio y se olvida la esencia de esta noble función, que es representar dignamente los intereses de las y los mexicanos en temas de desarrollo internacional", dijo.

"En el artículo 20, además de otros requisitos, se deben reunir méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo. En este sentido, quiero preguntarle al ciudadano Omar Fayad Meneses, ¿cuáles son los méritos que para usted le han llevado a ser considerado para esta propuesta?".

En el mismo contexto, preguntó si considera que su perfil es el correcto para la designación como Embajador y se haga de lado a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, quienes, afirmó, tienen todo el conocimiento del protocolo, relaciones exteriores, relaciones internacionales, política exterior, "y están esperanzados a ocupar un cargo como el que le están ofreciendo a usted".

"La Ley de Servicios Exteriores es muy clara al establecer puntualmente los requisitos para los ciudadanos mexicanos para que puedan llevar a cabo las funciones de un Embajador", expuso.

Al respecto, Fayad reconoció que carece de méritos para el puesto, pero destacó su trayectoria.

"Es un tema más mediático y un tema en el que creo que hay que decirlo como es, como uno lo piensa, y primero quiero decirles que la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser Embajador, ninguno", dijo.

"Gracias a quien me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público y he tenido la gran oportunidad de trabajar en asuntos internacionales y ustedes se dieron la oportunidad de leer mi currículum".

El expriista defendió que políticos sean Embajadores, pues hay ejemplos de "grandes representantes".

"Ahora se puso de moda por los escándalos políticos que todo el mundo conoce, en los que nosotros mismos participamos. Es más, un tema de postura y de dicho, porque a lo largo de toda la historia yo les puedo referir todas las experiencias de los políticos que han sido grandes Embajadores, grandes representantes de México y también tenemos muy malas experiencias que algunos de carrera han sido muy malos, muy señalados. Yo no creo que todos los diplomáticos de carrera, todos sean el sol que brilla. Y tampoco creo que todos los políticos sirvan para las representaciones diplomáticas", agregó.

Ante medios de comunicación, negó que fuera nominado por el Presidente a cambio de favores políticos e indicó que la diplomacia ha sido ejercida por miembros de diversos partidos.

"A lo largo de muchos años, los presidentes de México, tanto los que fueron priistas como los que fueron panistas, y como lo hace el Presidente (...) han tenido la cortesía política de aprovechar la experiencia de personas que aunque no piensen igual y no sean de su mismo partido, sean dignos representantes de un País. Eso es lo que yo pienso", comentó.

Tras la aprobación de su nombramiento en comisiones, deberá pasar a ratificación al Pleno para que pueda ejercer como Embajador de México en Noruega.