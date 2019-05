Ciudad de México— Tras la agresión ayer en su contra con un libro-bomba, la senadora de Morena Citlalli Hernández afirmó que no tiene miedo.

"No tengo miedo. Ante el odio, sólo amor", tuiteó.

La legisladora informó que tras estar en observación médica la dieron de alta.

"Estoy bien. He estado en observación médica y análisis toxicológicos para descartar otros riesgos después del impacto. Médicos me acaban de informar que por su parte hay luz verde para darme de alta", indicó.

Asimismo, aseveró que sus convicciones son firmes y continuará acompañando las causas justas que ha acompañado.

"La violencia es condenable en todos los casos y continuaremos trabajando por erradicarla en todas sus formas. Llevo la mitad de mi vida dedicando tiempo, amor e inteligencia a un movimiento pacífico, creo en la ruta de la paz", añadió.

Hernández agradeció los mensajes y las muestras de apoyo y cariño tras el hecho.

"Agradezco la atención y preocupación de mis compañeras y compañeros, de amigos y familia, así como del seguimiento de la FGR; confío plenamente en su investigación. Ni especulación, ni temor, ni mezquindad".