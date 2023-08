No tengo información, dice AMLO sobre magnicidio en Ecuador

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien había denunciado amenazas en su contra por parte de un capo del Cártel de Sinaloa, a quien se refirió como "Fito".

En conferencia, el Mandatario federal comparó el magnicidio de Villavicencio con el de Luis Donaldo Colosio, ocurrido en marzo de 1994 en Tijuana.

"Primero, lamentar mucho este hecho, enviar nuestro pésame a los familiares del candidato, también al pueblo de este hermano país de Ecuador, son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos".

"Nosotros los padecimos, los sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchos deben de recordar esos momentos tristes y de angustia, de miedo, de temor. Por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador y enviamos un saludo afectuoso".

El Jefe del Ejecutivo advirtió a medios de comunicación no especular sobre los motivos del crimen.

"No hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar y más en tiempos electorales, que se inventan cosas. Hay que actuar con mucha responsabilidad y mucha seriedad. Esperar las investigaciones y esperar que se de a conocer el resultado de la investigación y que se castigue a los responsables".

- ¿El Gobierno de México no tiene información de que haya sido así?

"No, no tenemos esa información y sí me llama la atención que de inmediato empiezan a repartir culpas, de manera muy sensacionalista y poco seria y poco responsable, en autoridades y medios de información que en la mayoría de los casos son de manipulación, no medios de información".

"Hay que esperar y actuar con prudencia y responsabilidad".

El ataque mortal contra Villavicencio convulsionó ayer a Ecuador, a menos de dos semanas para las elecciones del 20 de agosto, en un país que desde hace un par de años sufre el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico mexicano.

Villavicencio, un ex legislador de 59 años, fue atacado en el norte de Quito por sicarios. Su hermana, Alexandra, responsabilizó del crimen al Gobierno del Presidente Guillermo Lasso, quien adelantó los comicios para evitar que legisladores lo destituyeran en un juicio político.

Ecuador sufre en los últimos años un embate del crimen vinculado al narcotráfico, lo que casi duplicó la tasa de homicidios entre 2021 y 2022, cuando se registraron 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para este año, expertos consideran que llegará hasta 40.

El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado a tiros este 9 de agosto, al finalizar un acto de campaña en la capital.

Periodista y activista, fungió como asambleista por la bancada Alianza Honestidad y después de forma independiente. Aquí te mostramos una semblanza de su vida:

Nació el 11 de octubre de 1963 en la provincia de Chimborazo. Estudió periodismo y comunicación en la Universidad Cooperativa de Colombia.

Desde muy joven trabajó “pelando pescado, conchas” de “mesero, posillero”, según relató en una reciente entrevista con diario El Universo.

Se involucró con la industria petrolera cuando ocupó un cargo en el área de relaciones comunitarias de la estatal Petroecuador.

Al dejar el sector petrolero se dedicó a ejercer periodismo en los portales Plan V, Mil Hojas y Periodismo de Investigación.

Fue asesor de otro asambleista: Cléver Jiménez, durante dos periodos. Durante el segundo fue sentenciado junto con Jiménez a 18 meses de prisión por presuntas injurias en contra del entonces Presidente Rafael Correa.

Una de sus investigaciones periodísticas llevó al banquillo al ex Presidente Rafael Correa. El reporte realizado junto a su colega y amigo Christian Zurita destapó una trama de coimas que puso contra las cuerdas al ex Mandatario y a funcionarios de su gobierno por haber recibido sobornos de parte de empresarios.

Por ese caso, Correa, quien está refugiado en Bélgica y al que Villavicencio se refería como “el prófugo”, fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel.

Sus investigaciones le valieron sendas órdenes de prisión. En 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió medidas cautelares tras ser sentenciado a 18 meses de cárcel por injuriar a Correa. En esa ocasión, se ocultó en la selva amazónica para evitar cumplir la condena.

Dos años después, un juez ordenó su encarcelamiento por supuestamente revelar información reservada con correos electrónicos hackeados a la administración de Correa para sustentar investigaciones sobre corrupción en negocios petroleros.

Entonces, se refugió en Lima hasta 2017 cuando regresó al país bajo el Gobierno del Lenín Moreno (2017-2021), distanciado de Correa.

El 3 de septiembre de 2022 fue víctima de un atentado, en el que su domicilio fue atacado a balazos.

Luego de que el Presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea y decretara elecciones anticipadas, Villavicencio se convirtiró en el primero de los ocho candidatos presidenciales para los comicios que se realizarán el 20 de agosto.

El periodista aparecía segundo en la intención de voto con 13.2 por ciento, detrás de la abogada Luisa González (26.6 por ciento), única mujer en liza y afín al ex Mandatario Correa, según la más reciente encuesta de Cedatos.

Villavicencio denunció amenazas contra él y su equipo de campaña supuestamente provenientes del líder de una banda criminal ligada al narcotráfico, que está detenido.

“Pese a las nuevas amenazas, seguiremos luchando por la gente valiente de nuestro #Ecuador”, escribió entonces el político por X.

Citó que recibió una “gravísima amenaza” de “alias Fito”, quien encabeza la organización “Los Choneros”.

Siendo presidente de la comisión legislativa de Fiscalización, Villavicencio continuó denunciando casos de corrupción como lo venía haciendo cuando se desempeñaba de periodista.

La última denuncia que presentó Villavicencio salpica al ex Vicepresidente Jorge Glas, exministro del gobierno de Correa, y a Petroecuador por supuestos contratos ilegales en la adjudicación de 21 pozos petroleros a empresas extranjeras.

Con información de AFP