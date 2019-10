'No tengo información de fuga de Romero Deschamps'

Ciudad de México— Cuestionado sobre el paradero de Carlos Romero Deschamps, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene información sobre que el exlíder petrolero se haya fugado o esté enfermo.

"La información que tengo es que hay una investigación o dos en la Fiscalía General, pero que no hay orden de aprehensión, o que se haya fugado o que esté enfermo eso no, no tengo esa información, es la Fiscalía la que está viendo este asunto", señaló en su conferencia matutina.

El mandatario federal reiteró que hay dos denuncias de particulares presentadas ante la Fiscalía y una en la Unidad de Inteligencia Financiera por "algunas cuentas".

"Lo que me han informado es que es una investigación que se está llevando a cabo, denuncias que se presentaron, dos denuncias que se presentaron por particulares y una en la Oficina de Inteligencia Financiera por algunas cuentas, pero tampoco hay congelación o congelamiento de cuentas", agregó.

La semana pasada, una fuente del Gobierno federal reveló a la agencia Reuters que la FGR pidió ayuda a la Interpol para dar con la ubicación del ex líder del Sindicato petrolero, quien renunció a su cargo en medio de indagatorias en su contra por corrupción.