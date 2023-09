No tengo atribuciones para recortar presupuesto.- AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la Barra Mexicana de Abogados y al Colegio de Abogados que él no tiene atribuciones para recortar el presupuesto del Poder Judicial, sino que corresponde a la Cámara de Diputados.

Al opinar sobre un posicionamiento público de esas dos agrupaciones alertando sobre el peligro de una modificación al presupuesto judicial del próximo año y en el que llaman al Mandatario a conducirse con responsabilidad en esa materia, López Obrador dijo que como abogados deberían saber que él no puede tocar el presupuesto,

El titular del Ejecutivo recibe el presupuesto de las distintas entidades del Estado, no le puede hacer cambios y lo envía al Poder Legislativo como llega, afirmó.

"Ya lo he dicho: a mi me envían el presupuesto ¿Qué no lo saben los abogados? ¿Quieren que les lea el artículo? A mi me entregan el presupuesto del Poder Judicial, pero como me lo entregan, así, igual, se envía a la Cámara de Diputados", expuso.

"Deben saber los abogados que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Y ahora sí, como diría el clásico del conservadurismo ¿y yo por qué? Es un desparpajo. Pero antes era así, los abajo firmantes, aunque cayeran en eso que es una aberración, porque yo no tengo facultad para modificar el presupuesto ni del Poder Judicial ni del Poder Legislativo".

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el tabasqueño pidió leer una parte del comunicado público de esos grupos de abogados a una de las asistentes que difunde información en redes sociales y que le preguntó sobre el pronunciamiento.

El tema del presupuesto del Poder Judicial salió a pregunta expresa y mientras el Presidente hablaba de los salarios de los ministros y sus prestaciones.

Distintas versiones señalan que la Cámara de Diputados podría reducir el monto solicitado por el Poder Judicial y Morena anunció que propondrá la desaparición de sus fideicomisos que actualmente rondan los 20 mil millones de pesos.

López Obrador advirtió que mientras los Ministros tienen salarios que ascienden a alrededor de 600 mil pesos mensuales, 22 millones de personas inscritas en el IMSS reciben un promedio de 16 mil 300 pesos mensuales y el salario mínimo general en el país, es de un poco más de 6 mil pesos mensuales.

El Presidente insistió en la importancia de impulsar una reforma al Poder Judicial que revise los privilegios de los que gozan y sus integrantes sean elegidos y votados por los ciudadanos .