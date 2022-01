No sudo calenturas ajenas: secretario de Gobernación

Ciudad de México.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que "no suda calenturas ajenas" al ser cuestionado si quiere ser candidato presidencial.

-¿Le gustaría aparecer en la boleta del 24?, le preguntaron en la conferencia mañanera, la cuarta que encabeza por el contagio de Covid-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Mire, yo no sudo calenturas ajenas, ya les comenté ayer que yo tengo un compromiso con el señor presidente que me invitó a acompañarlo en esta tarea, con todo lo que representa el señor presidente", respondió.

"Con un movimiento de transformación del país, y en eso enfocamos nuestros esfuerzos".

El presidente ha destacado el trabajo de López Hernández al frente de la Segob al afirmar que tiene 10 de calificación y que le aligera el trabajo.

Sin embargo, ha evitado mencionar si lo considera una "corcholata".

-¿Adán Augusto sería una corcholata?, le preguntaron al mandatario el pasado 17 de diciembre en Villahermosa, Tabasco.

"Ah, no, no hablo de eso, ahí sí, como se decía antes, uno es dueño de su silencio y rehén de lo que dice, y no quiero hablar de esos temas", respondió López Obrador.

Antes, el 24 de noviembre, el presidente fue cuestionado si le agradaría que un tabasqueño -en alusión a Adán- aparezca en la boleta, a lo que respondió que todos tienen derecho a participar.

"Miren, sobre esos temas no me gusta opinar, además falta todavía mucho; sin embargo, considero que todos tenemos derecho a votar y ser votados, es un derecho constitucional", dijo.

"No se puede excluir a nadie, sólo que tenga antecedentes penales, lo que establece la Constitución y las leyes ¿no?, pero todos, cualquier ciudadano, mujer, hombre, tiene derecho; no se le puede quitar el derecho a nadie".