No soy objetivo con Sheinbaum, la quiero mucho: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó no ser objetivo respecto a Claudia Sheinbaum, pues la quiere mucho y por lo tanto todo lo que hace lo ve bien.

"Bueno, pues todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum, pues yo lo veo bien, todo lo veo muy bien. Mejor dicho: no soy objetivo. La tengo en muy buen concepto, no soy objetivo, la considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente.

"Entonces, no me pidan que yo dé mi punto de vista porque no soy objetivo, puedo parecer seguidor, apoyador y, si tengo esa situación muy especial, ofrezco disculpas; pero no soy objetivo, la quiero mucho", comentó López Obrador tras ser cuestionado sobre los nuevos fichajes de Sheinbaum.

La morenista integró ayer a Javier Corral, ex Gobernador panista de Chihuahua, y a Alejandro Murat, ex Mandatario priista de Oaxaca, en su proyecto para construir, dijo, el segundo piso de la 4T.

La precandidata de Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) reveló esas incorporaciones al anunciar 17 foros abiertos a la sociedad para construir un Proyecto de Gobierno.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dio visto bueno a los fichajes de Sheinbaum y descartó que esto empañe al movimiento de transformación.

"Sí, todo lo que ella hace es bueno, no lo veo mal. No (empaña el movimiento), ella es lo mejor, lo mejor y ya no puedo seguir hablando, porque no vayan a pensar que estoy haciendo proselitismo, porque no soy objetivo", agregó.

López Obrador consideró a Claudia Sheinbaum como una mujer honesta, trabajadora, preparada y se siente orgulloso de que ella sea la dirigente del movimiento.