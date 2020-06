'No soy enemigo de AMLO', dice gobernador de Jalisco

Ciudad de México.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe tener otra actitud hacia los mandatarios estatales y optar por el diálogo con ellos.

En lo particular, dice haber buscado ese encuentro a través de la Secretaría de Gobernación para explicar al tabasqueño por qué asegura que su estado fue víctima de una embestida política tras el asesinato del joven Giovanni López.

"Quiero tener la oportunidad de platicar con el presidente, pero hasta ahora no habido respuesta y, contrario a lo que esperaría lo que hemos recibido un día tras otro son amagues, amenazas y mensajes que nos envían a través de las ruedas de prensa de las mañanas. El presidente debería escuchar mi versión de los hechos", plantea.

Alfaro sostiene que no es enemigo del presidente, pero que tampoco está de acuerdo con volver a un régimen centralista. "A nadie le conviene este régimen de sumisión. Respeto sí, sumisión jamás", acota.

- El presidente dijo que va a vigilar que los gobernadores no metan las manos en las elecciones y que, de hacerlo, lo señalará; usted ya dijo que se serene, que no quiere confrontarlo. ¿Qué está pasando?

Vivimos días complejos en los que por más que hemos hecho llamados a buscar el diálogo, la posibilidad de resolver nuestras diferencias, pues no habido una respuesta positiva del Gobierno federal, diría que no habido ni siquiera respuesta.

He buscado por todos los conductos tener la oportunidad de platicar con el Presidente, tengo un solo propósito: quiero exponerle de manera directa las evidencias que tengo de lo que señalé hace unos días, de la manera en como se manipula una causa muy sensible, cómo fue la muerte de Giovanni, para generar un ambiente de desestabilización para nuestro Estado.

Sigo sin entender en qué momento le falté al respeto al presidente o la investidura presidencial, al plantear sobre la mesa que estaban sucediendo cosas, que el presidente necesitaba conocer, no creo que él esté detrás de manera directa de estos ataques contra Jalisco, pero sí creo que gente cercana su Gobierno y a su partido están buscando desestabilizar al estado y a su Gobierno, y necesito hablarlo con el Presidente.

- Te dices víctima de un complot porque hubo infiltrados de Morena. ¿No tiene que ver el abuso policial contra Giovanni López lo que desata este malestar en Jalisco?

Sin duda, pero hay que poner las cosas con más precisión. Lo que genera este problema es sin duda el abuso de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, que le quitaron la vida a un joven. Sin duda ese es el tema de fondo, lo tomamos tan en serio que los presuntos responsables están detenidos en la cárcel en Jalisco.

En este hecho va a haber justicia, pero eso no significa que yo retire mi señalamiento, mi llamado al presidente a revisar los hechos que dieron origen a toda esta situación, no lo digo como un asunto de complot, Jalisco fue víctima de una embestida brutal. El presidente debería por lo menos escuchar mi versión de los hechos.

- ¿Dirías tú que se ha precipitado la campaña electoral 2021?

Coincido, no son tiempos para estar haciendo campaña. Te lo puedo decir de manera clara y contundente, no tengo ningún interés en la arena electoral, ni en este proceso ni en el proceso del 2024.

Hoy no tengo aspiraciones políticas, quiero gobernar bien a Jalisco y quiero aportar mi granito de arena para demostrar que no se puede seguir en esta ruta de seguir apostando a construir un presidencialismo extremo que vuelva a centralizar la vida nacional.

- ¿Estás diciendo que renuncias a la candidatura presidencial de 2024?

Lo dije desde hace mucho tiempo, yo no tengo aspiraciones presidenciales, tengo la convicción de que Jalisco va a aportar mucho en la discusión del futuro del país, ahí quiero estar, en esta primera línea, pero no tengo ningún interés en ser candidato a nada, esa ruta de mi vida ya se terminó".

- ¿No temen terminar balcanizado la República con los planteamientos de los Gobernadores? Llegaste a decir que te saldrías del pacto fiscal.

Yo no quiero romper con el pacto Federal, soy mexicano y me siento muy orgulloso de ser mexicano, no tengo ningún interés de que mi Estado rompa con el Pacto Federal, pero necesitamos ser escuchados.

No se vale que desde el centro haya esta posición y esta actitud de desdén a las opiniones y a las posturas de los gobernadores de los Estados. No podemos mantener una posición de silencio, cuando estamos viendo un intento por restaurar un modelo presidencial que creíamos los mexicanos estaba superado".

- ¿Cómo llamarías ese modelo presidencial supuestamente superado?

Pues el modelo del viejo régimen, por el que tanto luchó en contra el presidente, ese modelo que me llevó incluso a ser parte de su movimiento. No soy su enemigo, ni soy tampoco un personaje que puede ubicar del lado de los conservadores. Yo he dado la batalla con él y sigo creyendo en los mismos ideales de cambio que me llevaron apoyarlo en 2006 y en 2012, pero no creo en esa visión totalitaria, en esa visión de la imposición, de la visión única del país.

No creo en esa visión centralista que le arrebató las funciones en materia de salud a muchos Estados y que seguramente les va a querer arrebatar las funciones en materia de Educación y que va a continuar si no hacemos algo al respecto. Cada día somos más mexicanos que no estamos dispuestos a agacharnos, a bajar la cabeza y eso no significa ser enemigos del Presidente ni estar en contra del presidente.