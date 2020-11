No somos jueces electorales: AMLO sobre Biden

Oscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún no reconoce el triunfo del demócrata Joe Biden, porque no es un juez electoral en Estados Unidos y porque la Constitución señala que no debe entrometerse en asuntos de otros países.

"La postura del Gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia. Nosotros no podemos actuar de manera imprudente.

"Y no solo es un asunto de forma, es también de fondo. Yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme al mandato constitucional en cuanto a la política exterior y es muy claro el Artículo 89 de nuestra Constitución.

El mandatario dijo que no puede pronunciarse, pues eso haría parecer a México como "juez electoral".

"Eso de pronunciarnos es como si fuéramos nosotros jueces electorales. Nuestra Constitución establece que debemos de ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos y no debe de haber ninguna preocupación", aclaró López Obrador.