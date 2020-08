No somos encubridores, dice AMLO sobre aprehensiones

Reforma

Ciudad de México— Tras ordenarse la captura de 19 exfuncionarios de la extinta PF y de la CNS, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso se denunció porque en su Gobierno no son encubridores y no se tolera la corrupción.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado sobre la orden de aprehensión contra Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, exsecretarios generales de la otrora PF, y otras 17 personas por delincuencia organizada, derivado de presuntos desvíos millonarios en contrataciones de 2010 a 2017.

"Se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores, este asunto, como otros, se presentó en el Gobierno anterior, si no se denuncia, pues nosotros nos convertimos en encubridores", respondió.

"La información que se tiene es que se hizo una investigación sobre los gastos de la Secretaría de Gobernación, que tenía que ver con la Policía Federal, entonces se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes, a partir de una auditoría, donde incluso intervino la Cámara de Diputados".

Lo que procedía, explicó el mandatario, era presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), que hizo la indagatoria y concluyó que no hay comprobantes sobre el manejo de esos fondos.

"Está totalmente documentado y así en otros casos", aseguró.

López Obrador insistió en que de no presentarse la denuncia se convertían en cómplices, y la instrucción de todos los servidores públicos es que al conocer de un presunto delito se denuncie, pues se tiene que acabar con la corrupción.

"Yo sostengo, parezco disco rayado, pero como durante mucho tiempo no se habló del tema, tengo licencia para reiterar que el principal problema de México era la corrupción, durante mucho tiempo fue lo que dio al traste con todo, es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay una monstruosa desigualdad, por la corrupción se desató la violencia", expresó.

Por ello, sostuvo, no se dejará de limpiar al país de corrupción.

Orta Martínez fue hasta el pasado 4 de octubre Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien el fin de semana confirmó que su renuncia era consecuencia de esta investigación que la FGR seguía en su contra.