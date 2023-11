'No sólo es Acapulco, necesitamos apoyo'

Guerrero, México.- "Veo preocupación con estos vaivenes (de poner y quitar a municipios de la declaratoria de desastres), pareciera que no hay orden, y creo que es la realidad lo que deberían de estar atendiendo", dijo a Reforma el Edil de San Marcos, Tomás Hernández Palma.

"Hasta ayer (viernes) todavía dos comunidades estaban marginadas, lo que provocó que la gente no pudiera transitar, ayer pudimos ya liberar a todos con maquinaria que hemos contratado porque el municipio no la tiene, pero tengo un compromiso con la gente, y no podía esperarme a ver a qué hora llega la ayuda del Gobierno federal, yo esperaría que pudieran considerar a San Marcos".

Enlistó que en el municipio aledaño a Acapulco, "Otis" dejó cerca de 250 viviendas afectadas, dos puentes colapsados y techumbres de escuelas por los suelos, por lo que las clases están suspendidas.

En Ajuchitlán el puente que comunica con San Miguel Totolapan y la carretera quedaron partidos.

"No todo es Acapulco, el panorama es desolador, a este municipio el huracán lo golpeó bastante fuerte, el puente se partió, se dañó el terraplén, hay cinco cortes en la carretera", alertó Himbert Campos, vocero del Ayuntamiento de Ajuchitlán.

"Nos ha tomado por sorpresa (que no consideren al Municipio en la declaratoria de desastre), sobre todo nos ha dejado 'standby' en el tema de saber qué va a suceder, porque tampoco Ajuchitlán fue mencionado en el plan emergente y en el presupuesto para la reconstrucción de Guerrero; de alguna manera estamos en espera de que las autoridades tanto estatales como federales pues den una solución pronta, necesitamos apoyo".

"Se perdieron los caminos y puentes que van a (las localidades) Gómez Farías, Reparo y San Rafael, están aisladas y aún no tenemos ayuda federal ni estatal", reclamó.

"Se desaparecieron los cultivos de la gente, perdieron su ganado, chivos, cerditos y aves de corral, ahora los están enterrando para evitar algún brote".

El 25 de septiembre, un día después de que "Otis" azotó las costas de Guerrero, el Ejército implementó el Plan DN-III de apoyo a la población civil en 10 municipios.

El Gobierno borró de un plumazo a 45 municipios de Guerrero por la contingencia, y aclaró que sólo Acapulco y Coyuca de Benítez están considerados en la declaratoria de desastre.

Excluidos

El jueves el Gobierno informó que 47 municipios de Guerrero fueron considerados como zona de desastre por el huracán"Otis", pero ayer 45 ya no fueron tomados en cuenta. Aquí algunos de ellos:

Por lluvia severa y vientos fuertes:

- Apaxtla

- Arcelia

- Chilpancingo

Por inundación pluvial:

- Atoyac de Álvarez

- Benito Juárez

- San Miguel Totolapan.

Por lluvia severa:

- Acatepec

- Ayutla de los Libres

- Azoyú

Por vientos fuertes:

- Coyuca de Catalán

- Cutzamala de Pinzón

- Petatlán