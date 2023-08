'No se usa presupuesto para favorecer a nadie'

Ciudad de México.- Luego que Marcelo Ebrard acusara el "uso masivo" de la Secretaría de Bienestar para apoyar a Claudia Sheinbaum, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se usa el presupuesto del Gobierno para apoyar a nadie.

"Es normal (que hable Ebrard) y tiene el derecho de hacerlo, y además está la instrucción de que no se use al Gobierno, y mucho menos el presupuesto, para favorecer a nadie. Y Marcelo, y Adán, y Claudia, todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso", comentó López Obrador.

Ayer, en un mensaje de 15 minutos donde no aceptó preguntas ni presentó evidencias, Marcelo Ebrard reclamó que "están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el País. Están utilizando a las brigadas para decirle a la gente que el Presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo, deveras, monumental".

Al escalar las acusaciones que ha hecho desde que arrancó la contienda sobre un desigual campo de competencia, Ebrard dijo que la intervención de funcionarios de Gobierno ocurre porque él está arriba en las encuestas sobre Sheinbaum, a quien consideró su única rival.

Aseguró que la contienda que termina en 15 días está "en focos rojos". Y exigió frenar ese desequilibrio.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal manifestó que no habrá dedazo en la elección del Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación y que el pueblo es quien va a decidir.

"Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo, y que es el pueblo el que va a decidir. En el otro lado, ya hasta se los anticipé, nada más que ya no puedo hablar de eso; se los anticipé, lo dicho, dicho está", declaró.

López Obrador dijo que los Gobernadores morenistas se han estado "portando bien", ya que no se han metido en el proceso interno luego de que se firmara el acuerdo en Palacio Nacional.

"No, no (se han metido) y se están portando muy bien, ese es el informe que yo tengo. Por ejemplo, los Gobernadores, que esos tienen más influencia, ninguno (se ha metido) y porque en un momento nos reunimos, y se suscribió un acuerdo, y los Gobernadores lo han cumplido al pie de la letra.

"Pero yo entiendo también que, en vísperas de que se decida, pues hay inquietudes y hay dudas razonables. Pero somos distintos, no me puedo meter, ni debería yo tampoco estar metiéndome en esto; ya son ustedes los que provocan", añadió.