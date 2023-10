No se puede ser neutral.- Embajadora de Israel

Ciudad de México.- El ataque que realizó la organización Hamas en contra de Israel el fin de semana no tiene precedentes y requiere de la condena internacional, incluida la del Gobierno mexicano, señaló la Embajadora israelí en el País, Einat Kranz Neiger.

Cientos de terroristas de Hamas, dijo la diplomática, ingresaron a territorio israelí para sacar a civiles de sus casas, asesinarlos y llevárselos secuestrados.

"Una atrocidad y una crueldad de verdad inconcebible, nunca visto en el pasado", declaró en entrevista.

Hasta anoche se hablaba de al menos 700 muertos, alrededor de 2 mil heridos y aproximadamente 150 secuestrados, dijo la Embajadora. Pero la cifra, agregó, podría aumentar.

Entre los secuestrados, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó a dos mexicanos.

Al respecto, la representante israelí en México dijo que, al igual que del resto de los secuestrados, no tienen más detalles, pero los dos Gobiernos están en constante comunicación.

"Estamos, la verdad, en la oscuridad de muchos de los que desaparecieron", lamentó.

La Embajadora precisó que Hamas requiere del respaldo de Irán para poder actuar, por lo que subrayó que la condena internacional no debe ser sólo hacia esa organización sino hacia el Gobierno iraní.

"Hamas es una organización que está armada, apoyada y financiada, y también entrenada por Irán. Se necesita condenar a Hamas, se necesita condenar a Irán y todo el eje de los países radicales que apoyan estas acciones terroristas, y llamarles a cesar, y no dejarles seguir con esta actividad tan cruel y tan terrible que están manteniendo", subrayó.

La Embajadora señaló la importancia de que el Gobierno mexicano condene estas acciones y respalde el derecho de Israel a defenderse.

"Esperamos del Gobierno mexicano, como de todos los Gobiernos de los países libres y de valores, a los países que son aliados, que apoyen a Israel, que se pronuncien de manera muy clara de que Israel tiene el derecho de defenderse", insistió.

"Si uno no hace esto está apoyando al terrorismo, está apoyando al terror (...) Esperaríamos que no traten de mantener la neutralidad o el equilibrio, porque aquí no se puede ser neutral, no hay dos partes que son equivalentes, no son dos Estados que tienen un conflicto, es un grupo terrorista, cruel, brutal, inhumano en contra de civiles inocentes, y no hay lugar a un equilibrio y a una neutralidad, sino que hay que tomar lados, y el lado correcto, el lado de Israel".

¿El Gobierno israelí ha recibido algún tipo de contacto sobre los secuestrados? ¿Hamas busca algún tipo de negociación para liberarlos?

No hay hasta el momento algún tipo de contacto o negociación. No sabemos cuáles son los números.

Hay un centro de información en Israel que se ha creado para juntar la información, las familias acuden a ese centro dando los datos de sus seres queridos que no han vuelto a casa y que no se han comunicado. Se está recuperando toda la información, pero todavía estamos, la verdad, en la oscuridad de muchos de los que desaparecieron, hay familias que dicen que vieron que los teléfonos de sus parientes estaban en algún lugar en Gaza, ubicándolos con los localizadores digitales, pero más que eso no se sabe.

La Canciller Alicia Bárcena confirmó que entre los secuestrados hay dos mexicanos, ¿cómo están colaborando ambos Gobiernos?

El Embajador de México en Israel y su equipo están en contacto con la Cancillería israelí en Jerusalén, y nosotros aquí estamos en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En principio, cada información que hay se intercambia, y cada apoyo que se puede proporcionar se hace, pero realmente ahora hay decenas, más de 150 personas secuestradas, no se sabe cuál es su situación, Hamas no nos dio esta información, entonces, por ahora, se sabe muy poco, lamentablemente, de todas esas personas, incluyendo los de origen mexicano, que están secuestradas.