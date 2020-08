No se protegerá a cárteles, dice AMLO en Sinaloa

Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Culiacán— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su Gobierno no se protegerá a grupos del crimen organizado para perseguir a otros, como ocurrió en el pasado.

En su conferencia de prensa mañanera en la capital sinaloense, López Obrador fue cuestionado sobre si en esta entidad habrá capturas importantes de objetivos prioritarios como ocurrió en Guanajuato.

"En todos lados, que no quede duda, porque no somos iguales, ya se terminó aquello de que se protegía al grupo para perseguir a otros, eso es lo que tiene en la cárcel al que fue Secretario de Seguridad de Felipe Calderón, para hablar en plata, con claridad, entonces eso ya no, se aplica la ley por parejo", respondió.

Se tiene una nueva estrategia, recordó, que consiste en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, combatiendo la pobreza y no dejando en el abandono a los jóvenes.

"Que no haya corrupción", añadió, "que no haya impunidad, que se utilice más la inteligencia que la fuerza, para que no haya torturas, masacres, todo eso que sucedía, ahora es otra estrategia y nos está dando buenos resultados".

El mandatario aseguró que esa seguirá siendo la estrategia en materia de seguridad, y aprovechó para informar sobre los apoyos sociales que brinda su Gobierno en Sinaloa, en particular a estudiantes, y a adultos mayores; la entrega directa de recursos a sociedades de padres de familia para el mejoramiento de escuelas, a pescadores y productores agrícolas y el otorgamiento de créditos a pequeños empresarios.

"Vamos a seguir actuando de esa forma (...)", aseguró.

"Me das la oportunidad para informarle a los sinaloenses y a todo el pueblo de México lo que se está haciendo para garantizar el bienestar de la gente, con esta idea de que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede enfrentar el mal con el mal, que no se puede apagar el fuego con el fuego, que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien".