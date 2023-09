No se mencionó a Ebrard, se cerró la página.- Monreal

Ciudad de México.- El hecho de que no se hiciera mención de Marcelo Ebrard durante la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum significa que hubo un control de daños y un cierre de filas de Morena, afirmó Ricardo Monreal.

En opinión de la excorcholata, el Presidente López Obrador "cerró la página" del proceso que desembocó en los resultados de la encuesta que dieron la victoria a Claudia Sheinbaum.

"Observé un ambiente cálido, de camaradería, de amistad, en donde el Presidente de la República convocó a la unidad: un acto simbólico de entrega del bastón de mando, con la presencia de la dirigencia nacional del movimiento, incluyendo a Morena,Verde y PT, y con un ausente notable, Marcelo Ebrard, del que no se mencionó nada, en honor a la verdad, no estuvo presente en ninguna referencia hablada, ni antes ni después, porque antes hubo una reunión previa, y después la entrega del bastón, pero no hubo ninguna referencia", contó en entrevista telefónica.

- ¿Y qué significa que no se haya hecho ninguna mención de Ebrard?

- Significa un cierre de filas, un control de daños, un intento de mantener la cohesión por encima de cualquier fisura y que el Presidente actuó de manera rápida y oportuna, como siempre lo hace, para evitar mayor profundidad en la escisión.

"Actuó correctamente el Presidente en la entrega del mando y en mantener cerrada cualquier expectativa de reposición del proceso o cualquier discusión sobre el mismo: cerró la página del proceso, legitimó la decisión de las encuestas y entregó el bastón del mando a la más segura sucesora.

- En los hechos, Morena ya le dio la espalda a Ebrard...

- Hay que insistir hasta el final. He estado hablando con él. Me duele que se pueda ir, pero uno tiene que actuar con dignidad y decoro hasta el final y respeto a cualquier decisión que tome, porque yo he estado en esas circunstancias y no puedo descalificarlo, lo que sí me parece delicado es que no haya generosidad en la victoria.

"Hago un exhorto a tener mayor tolerancia porque no nos ayuda este clima de hostilidad. Cuando ya se venció en la batalla se sigue luchando contra molinos de viento cuando ya no hay nada de eso. Ya ganaron, y son los vencedores, y ahora tienen que ser generosos en la victoria. No vale la pena que se generen climas de hostilidad interna, eso es un error. Se tiene que llamar a todos equipo y empezar la operación cicatriz", apuntó.

Por lo pronto, Monreal está ahora decidido a buscar la candidatura de Morena al Gobierno de la Ciudad de México.