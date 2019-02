No se destinó Fonden a reconstruir: Sedatu

La mayoría de damnificados por los sismos del 2017 no aplicó el dinero que el Gobierno federal les entregó para la reconstrucción de sus viviendas, afirmó Román Meyer, titular de Sedatu.

"Una gran mayoría de la gente que recibió esos recursos no lo aplicaron para lo que era, para sus viviendas.

"Mucha gente no llevó acabo el proceso de reconstrucción porque no hubo un acompañamiento técnico. Recibieron el dinero, pero no hubo un acomodamiento técnico para decirles cómo tenían que llevar la reconstrucción específicamente para su vivienda", dijo en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional esta noche.

El funcionario explicó que la dependencia a su cargo hace un análisis para saber si la población que recibió dinero del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ejecutó de manera correcta el dinero.

Detalló que la Sedatu organiza un mapeo puntual de las necesidades que tiene la población afectada y planea reuniones con colegios de ingenieros y arquitectos para determinar el volumen de técnicos que los pueden acompañar en la estrategia nacional de reconstrucción.

"Tenemos avances en los estados de Oaxaca, Puebla, Morelos y ahorita nos encontramos en un proceso de conformar la base de colaboradores regionales que nos van a estar apoyando en relación al acompañamiento técnico para la entrega de recursos".

Adelantó que programarán la entrega de recursos a damnificados cuando tengan un panorama real de la red de colaboradores.

Meyer Falcón aseguró que varios municipios del País no cuentan con atlas de riesgo y algunos no están actualizados.

El funcionaron dio estas declaraciones luego de participar en la ceremonia de entrega de los Informes Técnicos del proyecto "Propuesta del Programa Territorial Operativo en Zonas Marginadas para diferentes Estados de la República, conforme al "Programa de Mejoramiento Urbano", que la Sedatu firmó con el IPN.