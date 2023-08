No se asusten: Paredes

Ciudad Juárez.- Beatriz Paredes sigue en la contienda. “Mi declinación haría evidente que lo que pronosticó el presidente Andrés Manuel López Obrador se evidenciara como una realidad: que había un montaje que llevaba como propósito último que una candidata previamente designada se ungiera”.

La senadora tlaxcalteca quedó como la única contendiente de Xóchitl Gálvez en la disputa interna por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM).

PUBLICIDAD

Santiago Creel anunció anoche su declinación en favor de Gálvez y Paredes pidió al FAM seguir el proceso con las reglas pactadas hasta el final.

Cuestionada por Reforma sobre si la cohesión panista fue detonada porque el PRI asustó a sus aliados con el crecimiento de su candidatura, Paredes dijo que no hay que “irse con las leyendas” y no ver la realidad.

“A mí lo único que me asustaría es el coco y creo que eso se resuelve prendiendo la luz porque te das cuenta que el coco no existe. Eso es irse con las leyendas. Los militantes son gente con criterio. Estamos tratando de avanzar en la democratización del país fuerzas políticas más serias; estamos construyendo una manera de hacer política distinta; entonces no entiendo cómo se utilizan cartabones analíticos que francamente están superados”, respondió.

Paredes reclamó: “todos deberían alentarme para que yo siguiera participando, para que demostremos que éste un proceso en serio y no un montaje”.