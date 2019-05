No se aplicó ningún recorte: Ssa

Los institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad no sufrieron ningún recorte adicional, afirmó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

"No se llegó a ningún recorte, no se llegó ni siquiera a un congelamiento, sino se hicieron indicaciones de algunas cantidades que era necesario revaluar", respondió a pregunta, previo a su participación en un evento en la Lotería Nacional.

El funcionario explicó que los institutos de salud estaban en la mira por un documento que no estaba autorizado y que mostraba ciertos ajustes que se tendrían que analizar, pero que al final no se aplicaron.

"Entonces el mensaje es que no hubo nada. Los recursos no se han movido y lo pueden constatar", reiteró.

El secretario de Salud agregó que en este Gobierno nada se hace por ocurrencia.

"Ni por una acción, digamos, de fechas a cumplir, sino por una congruencia periódica, en la cual se están analizando y se ponen en la mesa de trabajo algunas necesidades", expuso.

Indicó que el Gobierno está comprometido con la mejora del sector salud y habría sido una paradoja tomar medidas de ese tipo.

REFORMA publicó este miércoles que la Secretaría de Hacienda retuvo más de 2 mil 500 millones de pesos del presupuesto del sector, de los cuales 807 corresponden a Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales, Regionales de Alta Especialidad, Psiquiátricos y Centros de Atención a las Adicciones.

Ayer, directores de hospitales e institutos demandaron a la Federación suspender la retención de los recursos, y esta tarde algunos informaron que estos habían sido restituidos.

Alcocer acudió a la Ceremonia del Sorteo Superior No. 2597 de la Lotería Nacional, en la que se celebró el 40 Aniversario del Programa IMSS Bienestar con un boleto conmemorativo.

También asistió Zoé Robledo al evento, el primer acto oficial que encabeza como director general del IMSS.