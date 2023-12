'No sales siendo mejor persona'

Ciudad de México.- Ninguna persona sale siendo mejor tras una corrida de toros, determina Jerónimo Sánchez, director general de ANIMAL HÉROES, un organismo que defiende a los seres vivos.

No está de acuerdo con el regreso de las corridas en la Plaza de Toros, pues afirma que es una tortura a los toros.

Hay una decisión de la Corte, ¿cuál es el sentir?

El sentir es de tristeza, el sentir de que es un paso atrás, pero que lo tomamos para tomar impulso, es un tema que todavía no es definitivo.

¿Sigue el juicio?

Todavía queda mucho tramo, mucha parte legal en la que hay que trabajar y tomar una decisión, para nosotros es simplemente un motivador (la decisión de la Corte) más, para trabajar más fuerte y seguir socializando nuestra campaña contra la tauromaquia, que ya lleva varios años. Se ha logrado que se prive en cuatro estados donde estén prohibidas las corridas, es un motivador.

¿Qué pasó?

Sabíamos que la Ministra Yasmín Esquivel ha mostrado públicamente su apoyo a la tauromaquia, entendemos que puede haber un sesgo y lo que vamos a hacer es seguir trabajando para demostrar a los magistrados y los ministros que en México no puede haber tauromaquia, que no puede ser un espectáculo donde se torturiza un animal en beneficio de la minoría, y de un sector de la población que no representa toda la sociedad y que no representa el avance y el progreso para una sociedad, con menos violencia y más pacífica.

Corridas no, entonces

Ningún argumento es válido, lo que se le hace a un toro en una plaza es una aberración y es donde hay que aplicar las leyes, no sabemos por qué se le puede torturar, ni siquiera a un animal destinado al consumo, en donde se tienen que aplicar normas mexicanas.

Lo que tenemos clarísimo es que todos los que apoyan de alguna otra forma las corridas de toros están del lado malo de la historia, y en los años se va a entender por qué también gente defendía la esclavitud o que las mujeres no tienen derechos, la historia los va a poner a cada uno en su sitio.

¿Qué deja una corrida de toros?

No puede haber una corrida más en México, ni en la Ciudad de México ni en Jalisco ni en ninguna ciudad. No podemos permitir que se disfrute una corrida de toros, sólo es cuestión de escuchar como gime un toro en una corrida de toros.

Alguien que va a la corrida de toros no sale siendo mejor persona, no deja nada bueno, no aporta absolutamente ningún valor para un México que tiene altos niveles de violencia y para eso no abona absolutamente nada la tauromaquia.