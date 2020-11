No sabía que Peña tenía un hermano: AMLO

Tomada de internet

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no sabía que Enrique Peña Nieto tuviera un hermano, tras ser cuestionado sobre que el exmandatario recomendó a Emilio Lozoya que le otorgara contratos de Pemex a su familiar.

Reforma publicó que Froylán Gracia, coordinador ejecutivo de la Dirección de Pemex en la gestión de Lozoya, dijo ante la FGR, que el propio Peña, su secretario particular Erwin Lino e incluso su secretario auxiliar, Jorge Corona, daban las instrucciones para favorecer al hermano del expresidente, Arturo.

"No sé sobre eso, es más, te digo sinceramente, ni sabía que tuviera un hermano el Presidente Peña, no sabía yo.

"Pero si leí hoy en la mañana, porque pues me tengo que levantar un poquito más temprano antes de entrar a la reunión de seguridad le doy una repasada a los medios, y ahí me enteré de la acusación al hermano, pero no sabía que existía, que tenía el Presidente Peña Nieto un hermano", señaló López Obrador en conferencia.

El mandatario federal comentó que no opinará sobre este tema para no entrar en conjeturas y especulaciones, porque el caso está en la Fiscalía General de la República.

"No voy a opinar porque entraríamos en conjeturas y en especulación, y no corresponde a nosotros, eso es la Fiscalía, estoy seguro que va a informar con amplitud y transparencia, todos vamos a ver, todos vamos a saber".