'No repetiremos desquiciada guerra a narco'

Ciudad de México.- En medio del aumento de la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no repetirá la "desquiciada" guerra al narcotráfico de Felipe Calderón y pese a las críticas de debilidad no usará a las Fuerzas Armadas para cometer masacres ni actos ilegales.



"Es obvio que esta absurda y desquiciada estrategia no se repetirá y nunca más se pondrá en riesgo de manera irresponsable ni la vida ni el prestigio de los integrantes de las Fuerzas Armadas y mucho menos se les utilizará para cometer excesos y cometer órdenes ilegales e inhumanas", afirmó.



En su discurso en el Zócalo, prometió que pacificará a México.



"La disminución de la violencia en el País constituye el principal desafío, pero estamos seguros de que vamos a pacificar a México", sostuvo.



"Podrán decir nuestros adversarios que mostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas".



El presidente también recordó la violencia generada en la Administración de Felipe Calderón.



"El 2 de febrero de 2007 ordenó desde Apatzingán la participación de las Fuerzas Armadas en lo que denominó guerra contra el narcotrafico, esto condujo a una lucha frontal con la delincuencia organizada", refirió.



"Bajo la consigna de limpiar como fuera, con ajusticiamientos, masacre o exterminos, en el alto mando se decía entonces, a los oficiales, 'ustedes acábenlos, y nosotros nos encargamos de los derechos humanos".



La mejor prueba de este proceder autoritario, prosiguió, es que ese sexenio tiene el mayor número de muertes desde la Revolución Mexicana.



En sólo dos años del Gobierno de Calderón, en 2011-2012, prosiguió, se registraron mil 898 enfrentamientos en los que murieron 2 mil 459 personas, resultaron heridos 231 y fueron detenidos mil 519.



Asimismo, dijo, los últimos tres años del panista, los militares y navales fallecidos en enfrentamiento fueron 154, un promedio de 51 por año.



"Mientras que en 12 meses de nuestro Gobierno sólo lamentamos que hayan perdido la vida 15 miembros de las Fuerzas Armadas", refirió.