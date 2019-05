No quiero convertirme en dictador: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no quiere convertirse en dictador y desea pasar a la historia por fortalecer la democracia.

"No voy a reelegirme, no voy a gobernar más tiempo, por principio, yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección, no quiero convertirme en un dictador, ni siquiera en un cacique, quiero pasar a la historia como un gobernante que impulsó, fortaleció la democracia en México", dijo.

El mandatario pidió avanzar en estos seis años por si "nos va mal".

"Saben por qué la prisa, para que si nos va mal, porque no sabemos, en la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo que decide, que la gente dice va pa' tras, queremos de nuevo regresar a lo de antes, pues cuando menos que les cueste trabajo echar para atrás lo que ya vamos a dejar avanzado", manifestó.

En su discurso, también informó que con primeros decomisos entregados al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado crearán clínicas de tratamiento contra adicciones para jóvenes.

"Se decomisa y se decomisa y dónde queda todo eso, nunca se sabe", señaló.

"Pues ahora todo lo que se decomise se va a entregar al pueblo, ya vamos a hacer la primera entrega de lo que se va a obtener por carros de lujo que se van a vender y eso va a servir para clínicas de tratamiento a jóvenes con adicciones".

El mandatario aseveró que ningún país prospera si no es con producción y trabajo.

"Vamos por eso a impulsar actividades productivas, vamos a apoyar, tengan la seguridad en estos seis años no va a a faltar el apoyo", expresó.

"Lo único que les pedimos es que no desaprovechen esta oportunidad, que cumplan con su responsabilidad, que en efecto se siembre pensando en la herencia que se le va dejar a las nuevas generaciones".

López Obrador indicó que se le debe limpiar el camino a las nuevas generaciones para que puedan vivir mejor

"Nos llevó muchos años esta lucha y no es para seguir con lo mismo, es un cambio de verdad, de régimen, no es maquillaje, no es gatopardismo, eso que las cosas cambian en apariencia para seguir igual, es cambio de raíz y estamos arrancando de raíz la corrupción, que es lo que mas ha dañado a México".

El presidente aseguró que hay trabajo coordinado con el gobernador Rutilio Escandón y con el alcalde de Palenque,

"Cuando no hay elecciones, tenemos que unirnos todos, porque la patria es primero", sostuvo.

"El presupuesto es dinero de todos, se escucha a todos, pero se les da preferencia a los humildes".