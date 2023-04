No queremos ayuda contra el narco; podemos solos: AMLO

Veracruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no permitirá la intervención de ningún país extranjero, como Estados Unidos, con el pretexto de "ayudar" a México para combatir a los narcotraficantes y darles trato de terroristas.

A una semana de que el Departamento de Justicia norteamericano anunció sanciones contra el Cártel de "Los Chapitos", el mandatario advirtió que, aún cuando existan buenas intenciones, los problemas de seguridad que se registran en el territorio nacional solo competen a los mexicanos.

PUBLICIDAD

"Se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes, dándoles un trato de terroristas, y que por ese motivo van a venir a 'ayudarnos', a apoyarnos, para enfrentar a la delincuencia organizada", dijo.

"También, desde aquí, desde el puerto de Veracruz, les decimos y que se oiga bien y que se oiga lejos: no aceptamos ninguna intervención. Nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie, nos ha costado mucho en hacer valer nuestra soberanía. Y aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos".

En medio de las tensiones con Estados Unidos, por acusaciones de espionaje contra la DEA y el Pentágono, López Obrador sostuvo que "se van a quedar con las ganas" quienes pretenden dividir a las Fuerzas Armadas.

La advertencia fue lanzada frente a los secretarios de Marina, Rafael Ojeda, y de Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

"Se van a quedar con las ganas de vernos divididos. Ya desde hace bastante tiempo hemos cerrado filas y solo tenemos como propósito la protección de nuestro pueblo, con convicciones, con mística. No nos vamos a dividir, estamos unidos y estamos fuertes para enfrentar a las mafias del poder, tanto de México, como las mafias del poder del extranjero".

Durante la conmemoración del 109 Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz en 1914, el Presidente fue más allá y adelantó que, si alguien se atreve a invadir territorio mexicano, no solo deberá pelear contra soldados y marinos.

"En el caso de que se requiera defender el territorio, defender nuestra soberanía, no debemos de olvidar que México tiene mucha autoridad moral, tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la opinión pública", aseveró.

"Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México, solo los marinos o los soldados, vamos a defender a México todos los mexicanos".

Sin subordinación

En el marco del debate sobre la guerra contra el fentanilo, López Obrador reiteró que México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos para combatir el tráfico del opioide sintético.

Sin embargo, dejó en claro que su Gobierno no se subordinará a las decisiones de las autoridades norteamericanas.

"También ayudar, cooperar con el Gobierno de Estados Unidos, enfrentar juntos el problema que tienen del consumo de drogas, sobre todo la pandemia, por el uso de fentanilo, cooperación, no subordinación", señaló.

"Vamos a ayudar en esa tarea, pero, insisto, repito, reitero: cooperación, sí, subordinación, no".

El jefe del Ejecutivo reiteró que, para su Administración, la prioridad es garantizar la seguridad de los mexicanos y, en un segundo plano, colaborar con Estados Unidos y la crisis de adicciones que enfrenta.

"Primero, la seguridad pública en el país, todos los recursos, todos los esfuerzos, todas las voluntades, todos nosotros para garantizar la paz y la tranquilidad en México.

"Y segundo, cooperar para enfrentar el tráfico de drogas y que no lleguen esos químicos dañinos a Estados Unidos, para que no les afecten esas drogas, sobre todo, que no causan la muerte y mucho menos, cómo está sucediendo, de miles de jóvenes", agregó.