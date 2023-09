No puedo decir que me he equivocado.- Ana Guevara

Ciudad de México.- La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, asegura que no puede decir que se ha equivocado y que hay una campaña en su contra.

"No puedo decir que me he equivocado porque hemos seguido todos los pasos en este proceso y los números ahí están, no mienten. Hemos rescatado muchos deportes, hemos invertido en otros y la polémica es parte de. Hay que partir desde la administración de este gobierno, que cambió la formas de repartir recursos: unos han entendido este cambio y otros no.

PUBLICIDAD

"Ahora, la percepción que le han dado a este tema es como si yo fuera la que tomara todas las decisiones y no es así. Hacienda, la SEP, ha habido auditorías y no han encontrado nada", dijo la ex atleta a W Radio.

Ana Guevara ha sido de las funcionarias más polémicas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al punto que ha sido catalogada como la "más corrupta". También ha tenido problemas con deportistas por el tema de las becas, algunas de ellas que ya ha tenido que restablecer por orden de juez.

Ante esto, dice que hay algo en su contra.

"Es complicado cuando todos confabulan y van en contra. No se informan de los buenos resultados o de las buenas cosas. Es difícil cuando los medios de comunicación no colaboran en el lado positivo, no se enteran o se publican las cosas positivas. Ya es un ejercicio de ir en contra mía, pero nunca he pensado en demeritar o afectar al deporte", declaró.