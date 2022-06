'No pueden probar que tengo vínculos con el crimen', dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sus opositores no pueden probar que tiene vínculos con el crimen organizado y que inventan para atacarlo.

Durante la mañanera, el ejecutivo federal aseguró que tiene principios, ideales y lo que estima más importante en su vida es la honestidad.

"Entonces, sí hay diferencia y vamos a seguir así, lo importante es que no se permita el contubernio, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que se marque bien la raya, una cosa es la autoridad, otra cosa es la delincuencia. Cuando se da una relación estrecha, por corrupción, si hay contubernio, pues ya no se avanza, eso no existe en el Gobierno, tan no existe que para atacarnos inventan", expresó.

"El otro día estaba viendo un estudio que ojalá y se los presentes sobre cómo empezaron a manejar de que el Gobierno, yo tenía vínculos con el crimen organizado, no pueden probar nada porque sencillamente nosotros tenemos principios, tenemos ideales y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad".

López Obrador deslizó que la "campaña" para ligarlo al narco podría manejarse desde el extranjero.

"Pero no hay ninguna prueba pero lo interesante de este estudio es que le dio seguimiento al movimiento de las cuentas en redes sociales y fue una campaña que se echó a andar en ese sentido y se puede probar. Una empresa es el estudio, un grupo hizo el estudio, hoy mismo, yo te doy los detalles para que se les entregue la información. Primero en las redes sociales y luego la repetición de los expertos del conservadurismo, los voceros, de aquí pero también es posible que esto se maneje desde el extranjero", indicó.

El mandatario federal afirmó que la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez no es igual que Genaro García Luna, el secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón y ahora preso en EU por nexos con el crimen.

"Ahora que los fiscales de Estados Unidos declaran que García Luna tenía sobornados a periodistas y que además tenía pensado eliminar a cómplices o testigos, era para que se transmitiera en las noticias, en todos los medios, no salió en los programas de radio, no salió en los periódicos, no salió en la telera, no fue nota", acusó.

"Creo que uno o dos periodistas fueron los únicos que lo defendieron o que hablaron del tema defendiéndolo. Sí, cuando menos hay que reconocerles que dieron la cara. Pero otros, el mismo Calderón, no hablo, que ingratitud".

Gobernador de la 4T corrió a capo... le dio 3 meses para salir

El presidente López Obrador reveló que un gobernador, sin decir quién, le contó que un empresario lo quiso extorsionar porque tenía un arreglo con la Administración anterior.

López Obrador indicó que el mandatario estatal le dio 3 meses al empresario corrupto para irse de la entidad.

"Me contó un gobernador que estaba entrando y llegaron dos empresarios a verlo, uno conocido en su estado y otro desconocido, querían invertir en el estado los empresarios, pues como hacen todos los gobernadores y todos los gobernantes, debemos de preocuparnos por que haya inversión, porque eso es empleo, es bienestar y los atendió, pero ya a la salida del despacho se sale rápido, se despide y se sale rápido el empresario conocido y se queda el otro y le dice al gobernador: 'pues sabes qué, nosotros tenemos aquí un arreglo con el Gobierno y pasamos una cantidad, nos dice ahora a quién le entregamos el dinero', así, frente a frente y este gobernador... (preguntan quién) Eso es trabajo de ustedes, que son mirones profesionales.

"'Me decidí a enfrentarlo y le dije: no va a haber ningún tipo de acuerdo con ustedes, se van de inmediato'", narró López Obrador sobre lo que le dijo el gobernador.

"Y él le contestó: 'no, no nos vamos a poder ir, tenemos que organizarnos para irnos' y todavía le dijo: 'diga cuánto, vamos a arreglarnos, así lo hacemos en otras partes', esto en el periodo neoliberal".

"Y le dijo: 'no, se van', 'bueno, pero en 3 meses', le dijo el capo".

"'Está bien, pero se van'", respondió el gobernador según el relato del presidente.

"Y se cumplieron, se fueron en tres meses. Pero a eso iba, a partir de ahí se quedaron sin policías empezaron a renunciar los policías".

'Cuitláhuac, incapaz de fabricar delitos'

El presidente aseguró que el Gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García, es incapaz de fabricar delitos.

Al ser cuestionado por caso del alcalde electo del Municipio veracruzano de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco, preso por delitos de ultrajes a la autoridad, López Obrador refrendó su confianza en el mandatario estatal.

"Le tenemos confianza al Gobernador de Veracruz, no es como los otros, él es incapaz de fabricar delitos para castigar a adversarios. Entonces, yo le plantee este asunto, le pedí que se investigar a fondo y que se aclarara, es algo que tiene que ver con la detención de una persona acá en la Ciudad de México, con delitos graves.

"Se puede hacer un juicio sumario, se tienen que presentar las pruebas y tiene que haber justicia, entonces eso fue lo que yo ofrecí a los familiares y a los simpatizantes de esta persona, entonces se va a ser y aquí vamos a informarles", dijo el tabasqueño.

La declaración del Jefe del Ejecutivo ocurre luego de que el viernes fue liberado José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, quien acusó al gobernador de Veracruz de secuestrarlo en el penal de Pacho Viejo.

En tanto que el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, acusó tras la liberación de su colaborador que la interpretación sesgada de la ley, por parte de los tiranos, causa excesos e ilegalidades, como en el caso de Veracruz.