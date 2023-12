No puede ser juez y parte, dice morenista a Ministro Laynez

Ciudad de México.- La decisión del Ministro Javier Laynez de suspender en su totalidad la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que suman 15 mil 800 millones de pesos, obedeció a intereses privados, acusó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera.

La morenista señaló que el artículo 105 de la Constitución y en su ley reglamentaria se establece "claramente" que en temas de controversia constitucional no procede la suspensión.

"No es inconstitucional o no es una falta lo que consideren los Ministros, es lo que dice la Constitución, y la Constitución dice que en controversias constitucionales la suspensión no procede, ¿quién violenta a la Constitución?", cuestionó.

Sobre si en el Senado van a contestar en consecuencia jurídicamente, pidió tiempo para analizarlo.

"Pero lo que sí les puedo asegurar es que la Constitución no ha cambiado. La Constitución y la ley reglamentaria son claras y quienes están actuando apegados a conflicto de interés son ellos", expuso.

"No pueden ser juez y parte y ya lo tomaron como costumbre y eso tiene que cambiar. Por eso es tan urgente impulsar una reforma profunda al Poder Judicial".

Avanzan designaciones en INAI y Corte

Por otro lado, informó que hay acuerdos para avanzar en el nombramiento de una nueva Ministra y también prevé que se concrete la elección de comisionados del INAI.

"La elección (de Ministra) sí va a ser hasta el 13 de diciembre. Es un acuerdo que ya se tomó, no hay ahorita ninguna acción que nos permita creer que no va a ser así", comentó.

"El hecho, ayer lo hemos ratificado, se está acelerando porque muchos de los senadores el día de mañana, si no es que hoy mismo en la noche, regresan a sus estados, por eso es que el día de hoy se está logrando la comparecencia a la 1 de la tarde de la única aspirante que falta para que la comisión la escuche y pueda defender ella".

Este día, el Pleno tendrá la discusión sobre los comisionados del INAI, lo cual ha sido un tema que ha llevado meses atascados en los acuerdos políticos, admitió la morenista.

"Hoy por lo menos ya trazamos una ruta, hemos acordado concluir los procedimientos que están abiertos y dar pauta, si no se logra el consenso el día de hoy, a que una nueva convocatoria inicie el procedimiento que permita que personajes que hoy no han sido evaluados puedan ser evaluados y nos puedan llevar allá a tener un acuerdo político", añadió.