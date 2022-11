'No puede haber salud de cuarta', presiona AMLO a Alcocer

Acapulco.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a presionar públicamente al Secretario de Salud, Jorge Alcocer, a quien advirtió que el estado de Guerrero no puede tener una salud de cuarta.

Durante un acto de supervisión del IMSS Bienestar, el Mandatario acicateó al funcionario, tras recordarle que la nueva sede de la dependencia federal está justamente en ese puerto, por lo que el Gobierno no puede fallar a los ciudadanos.

PUBLICIDAD

"Aquí aprovecho, qué bien que lo recordó el doctor Alcocer, porque aquí ya está la Secretaría de Salud, pero ¿de qué sirve que se haya mudado la Secretaría de Salud a Acapulco, si no hay médicos ni hay especialistas, ni medicina, ni sirven los equipos?

"¡No! El doctor Alcocer es un hombre con principios y le quiero dejar la encomienda, no podemos tener aquí en Guerrero la Secretaría de Salud con servicios de salud de tercera o de cuarta, queremos tener servicios de salud de primera", soltó.

Previamente, en su intervención, Alcocer recordó que, en una ocasión anterior, el Presidente ya le había hecho una advertencia sobre el tema.

"En octubre del año pasado, al mudarse la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a este bello puerto, que es Acapulco, nos dijo ahí, nos agarró detrás de unos arbolitos: 'si estando ustedes en Guerrero no se logra transformar la salud de los habitantes de este desposeído estado, pues no habrán cumplido el encargo que les hice, que les pedí, que les exigí, hacer realidad el derecho de la salud con el artículo Cuarto Constitucional", relató.

Pero esta no es la primera ocasión que el Presidente ejerce presión pública sobre los funcionarios del sector salud.

En noviembre del año pasado, durante una reunión de gabinete en Colima, el Jefe del Ejecutivo puso un ultimátum a Alcocer y al titular del Insabi, Juan Ferrer, a quienes advirtió que no quiere escuchar más excusas sobre el problema de desabasto de medicamentos que existe en el País.

En el regaño público, el tabasqueño advirtió que nadie puede dormir tranquilo, mientras las medicinas no lleguen a quienes las necesitan.

"Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para Alcocer: yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos", sentenció.

Esta tarde, en Acapulco, López Obrador reconoció que levantar el sistema de salud no será una tarea fácil, por las deficiencias, rezagos y abandono en que recibió el sector.

"Tenemos el compromiso, y ahora sí que me canso ganso de que vamos a levantar el sistema de salud pública", expresó.

"No es fácil, porque nos dejaron una situación de quiebra, por completo, ya ustedes lo saben, tenemos que garantizar que haya médicos en centros de salud y en hospitales y nada de que nada más de lunes a viernes, la gente también se enferma el sábado y el domingo y nada de que sólo un turno, no, mínimo dos, mínimo dos".

Durante el encuentro, el Presidente estuvo acompañado por la Gobernadora Evelyn Salgado y la Presidenta Municipal de Acapulco, Avelina López.

Al concluir el evento, el Mandatario levantó la mano a ambas políticas, luego de haber pedido en su discurso, dejar de lado la politiquería.