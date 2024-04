No pudo GN llegar para frenar linchamiento, dice AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que agentes de la Guardia Nacional no llegaron al linchamiento de supuestos plagiarios y feminicidas de la niña Camila en Taxco porque todo fue de manera repentina.

Cuestionado en su conferencia matutina, el Mandatario reconoció que la Policía Municipal quedó rebasada por la situación que terminó en la muerte de Ana Rosa "N", mujer sustraída de su casa con sus dos hijos para ser golpeados por pobladores que los identificaron como presuntos autores del crimen contra la menor.

-¿En el caso del linchamiento falló alguna autoridad en este análisis que hacen de minuto a minuto?, se le preguntó.

"Eso ya es más difícil porque habían policías municipales, estatales, pero el grupo era (muy grande)", respondió.

¿Quedó rebasada la Policía Municipal con la estatal? ¿Mi duda es si la GN en algún momento lleó y si está desplegada o no?

"Sí, no, no, no llegó porque se dieron las cosas... pues de repente... y no pudieron llegar", explicó.

¿Y entonces prácticamente fue que la Policía Municipal quedó rebasada ante la turba?, se le insistió.

"Sí, así fue. No pudieron. Y así suele pasar, es muy difícil, ya, en una situación así, poner orden", justificó.

Mario Figueroa, Alcalde de Taxco, Guerrero, acusó el fin de semana que autoridades estatales no le brindaron apoyo y omisiones de la Fiscalía de Guerrero, así como la tardanza en otorgar órdenes de arresto llevaron a que escalara el enojo de los vecinos.

Esta mañana, el Presidente dijo que el asunto está bajo investigación para determinar las responsabilidades.