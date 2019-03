'No propongo legalizar el aborto, sino despenalizarlo'

Ciudad de México— "No se entiende lo que no se quiere entender y lo que no se quiere entender es que yo estoy en contra del aborto”, así respondió la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego que la iglesia católica la acusara de impulsar esta práctica a nivel nacional, publicó El Universal.

La ministra en retiro refirió que está de acuerdo en que por lo menos en las primeras 12 semanas del embarazo el aborto no sea tipificado como delito.

“La iglesia habló de legalización del aborto, nunca se ha hablado de legalización el aborto, sigue siendo penalizado, pero hay doce semanas en donde no está penalizado y esto es despenalizar el aborto, lo que significa no llevar a la cárcel a las mujeres".