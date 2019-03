No presentará Morena iniciativa contra calificadoras

Ciudad de México— Ante la polémica por pretender limitar a las calificadoras, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado decidió no presentar esa iniciativa.

"El Grupo Parlamentario de Morena ha decidido, por consenso, no presentar ante el Pleno del Senado de la República, alguna iniciativa que atente contra el trabajo de las calificadoras.

"No se presentará ninguna ley que restrinja el derecho al trabajo de los organismos internacionales o nacionales que evalúen o califiquen los distintos rubros en el País", informó el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, en un comunicado.

El senador y vocero de Morena, Salomón Jara, informó ayer que presentarían este jueves una reforma al artículo 340 de la Ley del Mercado de Valores para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revoque autorizaciones a estas agencias cuando cometan violaciones graves.

De manera subjetiva, esa Comisión definiría si las calificadoras cometían infracciones graves o reiteradas a lo establecido en la ley y si sus evaluaciones o calificaciones que no se apegaban a los principios de independencia, objetividad, rigurosidad, autenticidad, integridad y transparencia o atentaran de manera deliberada contra la estabilidad financiera de los mercados o empresa del sector determinado.

Monreal aseguró que cada legislador es libre de presentar las iniciativas que desee, y sin aclarar si la bancada estaba de acuerdo, aseguró que éstas propuestas siempre las hacen en consenso y unidad.

"Tuve una conversación con el senador Salomón Jara, y, por consenso, se decidió no presentarla en este momento. No es correcto, menos de calificadoras, aun cuando no sea favorable una calificación como País, es su trabajo", expuso.

"En la realidad se va a dar a cada uno su lugar, pero de que tú obstaculices o intentes por la vía jurídica o normativa restringir el trabajo de calificadoras, me parece incorrecto y me parece que no va a pasar porque la mayoría de senadores y senadoras de Morena no está de acuerdo".

La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que la iniciativa sobre calificadoras es de un senador, no del partido.

"Se ha estado hablando mucho de la propuesta de un senador sobre las calificadoras, quiero dejar muy claro que: esa iniciativa NO es de Morena", escribió en su cuenta de Twitter.

Calificadoras no miden deseos.- Rubio

Las calificadoras no miden los deseos de los Gobierno sino sus resultados, y en dos meses éstos han sido malos, afirmó la senadora priista Vanessa Rubio.

La ex subsecretaria de Hacienda en la Administración pasada calificó de errónea la propuesta de Jara sobre retirar autorizaciones a estas agencias si sus calificaciones se consideran sin fundamento.

"Hay un ente que me califica, pero si me descalifica mejor lo cancelo, no se trata de eso, se trata de mejorar, de que México sea un país sujeto a recibir inversiones. No es que las calificadoras tengan algo contra México, las calificadoras califican a todos los países del mundo", sostuvo la priista.

"En el momento en que se empiecen a dar resultados las calificadoras lo dirán. Éstas no evalúan deseos, evalúan resultados".