'No podrán parar obras del presidente': Sheinbaum

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se quejó por las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Después de que ayer echara abajo el decreto de 2021 que buscaba agilizar las obras insignia de la 4T con permisos exprés y opacidad de información, la mandataria local secundó al presidente Andrés Manuel López Obrador en acusar que los ministros buscan detener las obras y que sirven a grupos de poder.

Dijo que dan "supuestos argumentos jurídicos", pero acusó que su objetivo es detener las obras.

"Yo dije que el objetivo era parar las obras del Presidente, cuando echan para atrás el decreto de seguridad nacional y sigo pensando que hay muchos ministros de la Corte que en realidad la razón no es jurídica, sino que tienen otra razón que es parar las obras del Presidente y que realmente responden a intereses distintos", dijo.

Sostuvo que las obras que presume el Gobierno federal seguirán.

"Ese es el objetivo, parar las obras del Presidente, (pero) no van a poder, la verdad", enfatizó.

"Hay un interés de grupos de poder que tenían todos los beneficios antes de que llegara el Presidente de la República, de que no tenga que no se acaben las obras y que no funcionen. Responden a intereses del viejo régimen, del pasado", añadió.

La Mandataria dijo que creen que afectan a López Obrador y a la llamada 4T, pero que considera que es contra poblaciones.