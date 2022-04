'No permitiremos que EU nos use como piñata', responde AMLO a Trump

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que sea una falta de respeto el que Donald Trump presumiera haber "doblado" a su Gobierno, señaló que el republicano le cae bien aunque es capitalista, pero aseguró que no permitirá que partidos en Estados Unidos traten a México como piñata.

En conferencia, el mandatario federal aseveró que hay candidatos en Estados Unidos que buscan sacar raja de las fobias y racismo, y pidió a la comunidad hispana no votar por partidos que maltraten a México.

"No vamos a permitir a ningún partido, de los dos en Estados Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros, que somos respetuosos con otros pueblos y otros gobiernos".

"Decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y votan en Estados Unidos, y no solo a los mexicanos, a todos los hispanos, que tienen también ciudadanía estadounidense, que si se maltrata a México, no voten por esos partidos y esos candidatos, sean del partido demócrata o republicano, que no olviden sus orígenes".

El tabasqueño descartó falta de respeto del exmandatario estadounidense, quien dijo que dobló al Gobierno de México tras amenazarlo con imponer aranceles a las importaciones mexicanas en 2019 si no endurecía sus medidas de control a la migración indocumentada.

-¿Se excedió?, se le preguntó.

"No, no, él es así y hay que ver las circunstancias", respondió.

- ¿Fue falso lo que dijo?

"No voy yo a polemizar sobre eso, en mi libro cuento cómo fue la relación, porque también los conservadores de nuestro país, internacionalistas, exageran".

Durante un mitin en Ohio el fin de semana, Trump hizo un recuento de la negociación con una delegación encabezada por el Canciller Marcelo Ebrard en junio de 2019 tras la cual el Gobierno mexicano desplegó 25 mil soldados en sus fronteras Sur y Norte, además de acceder al programa "Quédate en México". "Nunca he visto a nadie doblarse así", dijo Trump en su discurso del sábado en apoyo de J.D. Vance, candidato republicano al Senado.

Esta mañana, en conferencia desde Palacio Nacional, López Obrador achacó los dichos de Trump al clima electoral en Estados Unidos.

"Pues a mí me cae bien el presidente Trump aunque es capitalista".

"(...) Este año van haber elecciones en Estados Unidos, se va renovar una parte del Senado y también va haber elecciones de gobernador en algunas entidades de la Unión Americana, entonces tanto los de un partido como de otro, están queriendo y ojalá y cambien de parecer, poner a México en sus temas de debate".