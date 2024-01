No patear el pesebre, advierte Xóchitl a Armenta

Puebla.- La precandidata presidencial de la Oposición, Xóchitl Gálvez, le recordó al aspirante de Morena al Gobierno de Puebla, Alejandro Armenta, que fue muchos años priista, por lo que le recomendó no "patear el pesebre".

En un encuentro con militantes en Puebla, se refirió a los priistas que renunciaron a ese partido para sumarse a Morena.

Afirmó que, entre todos, suman cientos de años de prisión, de ahí que se fueron al partido oficialista para buscar impunidad.

"No se preocupen de esos malos priistas que ya se fueron, no se preocupen, ahí había cientos de años de prisión entre todos, y los que se fueron fue a buscar impunidad", sostuvo.

Gálvez se refirió de forma particular a Alejandro Armenta, quien fue designado precandidato al Gobierno local por Morena.

Recordó que él fue priista y militó en ese partido por muchos años y le pidió no creer que por su militancia en el partido guinda ahora es un santo.

"El candidato de Morena que no venga con el petate del muerto, él estuvo en el PRI, así que no pateé el pesebre, porque ahí estuvo muchos años y si él decidió irse para allá es su problema, pero que no nos venga a decir que porque simplemente ya están en el otro partido, son unos santos, no", señaló.

La precandidata presidencial refirió que Armenta manejaba la "lana del Senado", pero adelanto que será cuando se cumplan los plazos legales para contrastar ideas cuando podrán dar cuenta de las diferencias entre el morenista y el precandidato de la oposición, Eduardo Rivera.

"Ahí vimos cómo manejaba la lana del Senado, ya después, cuando haya momento de contrastar, hay una gran diferencia entre el candidato de Morena y Lalo Rivera; es un hombre honesto, es un hombre trabajador", dijo.

Gálvez criticó que este Gobierno eliminó el Instituto del Emprendedor, porque su prioridad no es que los pobres salgan de la pobreza, por lo que se comprometió, de llegar a la Presidencia de la República, a apoyar la educación y a emprendedores en sus comunidades.

La hidalguense prometió también apostarle a la clase media porque, dijo, ellos también se esfuerzan porque salga adelante el país.

"La clase media ya va a ver el programa que vamos a anunciar, ahora que se puedan hacer propuestas; para los que estudian, para los que trabajan, para ellos va a haber apoyos, porque muchas veces se apoya a aquellos que no estudian, que no trabajan y nos olvidamos del que se levantan a las 4:00 de la mañana, como Elsa, nos olvidamos del que trabaja todo el día, de que se esfuerza todo el día, a ese también hay que apoyarlo, porque ese es la clase media", afirmó.