'No me voy a pelear con las empresas'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se van a respetar los contratos de empresas encargadas de construir gasoductos y que no habrá sanciones.

"No somos leguleyos, este es un asunto de Estado y tiene que ver con la moral de quienes formamos parte de la sociedad mexicana, no es un asunto legal", dijo.

"Que nadie se espante, que nadie se inquiete, que nadie se ponga nervioso, se van a respetar los contratos porque son compromisos que se firmaron en situaciones muy especiales".

Agregó que lo que hizo fue un llamado a revisar los contratos, pero que no se va a poner a pelear con la empresas.

"Lo que hice ayer fue un llamado a que pueda haber un procedimiento, respetando los contratos, no me voy a poner a pelear con las empresas que tienen muy buenos abogados, de primera, que han sacado de la cárcel a quien uno pensaría que no podría salir de la cárcel, o son tan buenos que evitan que vayan a la cárcel los que deben ir a la cárcel", afirmó.





Afirma que mercado castiga 'actitud indebida'

Cuestionado sobre la caída en la Bolsa Mexicana de Valores de las empresas que señaló el Gobierno por tener gasoductos detenidos, el Mandatario federal dijo que el mercado castiga actitudes indebidas.

"Ayer no cayó la Bolsa en general, o sea, ganó la Bolsa, puede ser que algunas de estas empresas sus acciones cayeron pero esto demuestra que estamos ante un sector financiero bastante responsable e inteligente, o sea, se castiga, si es que fue así, no lo he visto, por lo que considera el mercado una actitud irregular indebida pero la Bolsa ganó ayer, según el dato que tengo", afirmó.