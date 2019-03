No me voy a enganchar con Trump: López Obrador

Ciudad de México— Ante la advertencia de Donald Trump al Gobierno de México de que si no detiene la llegada de nuevas caravanas de migrantes centroamericanos cerrará la "maldita frontera", el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se va a enganchar.

Cuestionado sobre las declaraciones del mandatario estadounidense en la conferencia mañanera, López Obrador aseguró que va a ser muy prudente.

"Ya hemos hablado de eso, ayer lo mencioné, reitero lo mismo, vamos nosotros a ayudar, a colaborar, queremos tener una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, no vamos a polemizar sobre estos temas, pensamos que se tiene que solucionar el problema, el fenómeno migratorio atendiendo las causas con crecimiento, con bienestar", expuso.

"Estamos haciendo nuestro trabajo y no voy yo a polemizar sobre esto, voy a ser muy prudente por una serie de circunstancias, entre otras porque queremos llevar una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos. No me voy a enganchar en este asunto, como dicen los jóvenes, zafo".

El presidente aseguró que seguirán trabajando para que el flujo migratorio se haga en el marco de la ley, de forma ordenada, y sin violación a sus derechos humanos.