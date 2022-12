'No me gusta el modito de Biden', reclama AMLO

Chetumal.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó "el modito" de Joe Biden, quien identificó a Estados Unidos como toda América en la bienvenida que le dio al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.

"Y yo no digo que no se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito. ¿Cómo 'bienvenido a América'? Vamos a empezar a cambiar eso, es 'bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, bienvenido a Perú'", dijo López Obrador en su conferencia de prensa en Chetumal, Quintana Roo.

El mandatario federal sacó el tema cuando estaba hablando sobre la detención del expresidente peruano Pedro Castillo y sobre el apoyo que él dice tener en México.

"Ayer mismo, llega el presidente de Ucrania y mi presidente, que lo estimo, de Estados Unidos, y que además me dice constantemente de que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad, pone en su Twitter le dice al presidente de Ucrania, 'bienvenido a América', ¿Qué pasó, presidente Biden? Con todo respeto, América somos todos", expresó.

El mexicano reclamó el mensaje de "America welcomes you, Mr. President" (América le da la bienvenida, señor Presidente), que Biden publicó con una fotografía junto con el presidente de Ucrania.

López Obrador, quien también sospechó de la participación estadounidense en la detención de Castillo, reconoció la "costumbre" de llamarle América a Estados Unidos, pero dijo que eso debe de cambiar.

"Dice la canción, que es más fuerte la costumbre que el amor, esa política lleva dos siglos, la política o la doctrina Monroe de América para los americanos", apuntó.