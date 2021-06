No me dejaré amedrentar por el Gobierno: Velasco

Agencia Reforma / Manuel Velasco

Ciudad de México— El coordinador de la bancada del Verde Ecologista en el Senado, Manuel Velasco, advirtió que no se dejará amedrentar por el Gobierno.

Apenas el domingo pasado, Reforma dio a conocer que el Gobierno federal había identificado operaciones inexistentes o simuladas por más de 500 millones de pesos por parte del Gobierno de Chiapas cuando estaba al frente el ahora senador.

"En política no hay casualidades. Yo no me voy a dejar amedrentar, lo digo con toda firmeza y claridad. Que lleguen a las investigaciones que tengan que llegar, es parte de su obligación y de su trabajo, y los medios de comunicación, como Reforma, a difundir información", planteó.

En entrevista, el exmandatario dijo que no entendía cuál es "la molestia" que pudo haber generado en Palacio Nacional el que hubiese declarado que todas las voces deben ser escuchadas. Informó que pidió a sus colaboradores que pudieran estar involucrados en la trama de las operaciones simuladas que dieran la cara.

"En lo personal, veo bien que se den todas las investigaciones que se tengan que realizar, y los responsables que trabajaron en cada una de las dependencias tengan también la posibilidad de aportar la información necesaria ante las instancias jurídicas correspondientes, pero lo que también vemos es que el SAT se ha venido utilizando como un medio de presión política. Esperemos que hagan su trabajo como lo deben hacer, sin sesgos políticos.

--¿Se desmarca de esas operaciones simuladas?

--Es muy claro, existen responsables en cada una de las áreas y lo que he solicitado es que cada uno de sus responsables responda ante las instancias correspondientes, y en el momento en que sean citados todos tienen que dar la cara ante la autoridad correspondiente, y soy el principal interesado de que esta investigación se llegue a fondo. Pero si piensan que así me van a amedrentar, están muy equivocados.

--¿Qué va a hacer?

--Yo estoy dispuesto a afrontar lo que se tenga que afrontar ante las instancias correspondientes, siempre dando la cara y si me llaman en una instancia correspondiente ahí estaré.

--¿Va a a romper con Morena, al menos en el Senado?

--No se trata de decir que estamos rompiendo porque no somos parte del Gobierno. Nosotros no tenemos ningún puesto en el Gobierno. Hay que recordar que nosotros no fuimos parte de la alianza que ganó la presidencia de la República: la ganó Morena con el PES y el PT. Nosotros no participamos en ninguna decisión de Gobierno.

"Lo que nosotros decidimos fue entender que una mayoría amplia ganó la elección en 2018, lo que hicimos fue respaldar esa agenda legislativa en el Senado y en la Cámara de Diputados, en la mayoría de los temas, con algunas excepciones, sobre todo, con el tema de las energías renovables.

"Simplemente decidimos apoyar, en esta primera mitad del Gobierno, a la fuerza que ganó la elección en 2018. Lo que yo he declarado es que todas las voces deben ser escuchadas y no solamente se debe imponer la voluntad de la mayoría, sino que debemos hacer un esfuerzo para lograr acuerdos y consensos que sean en beneficio de México. No entiendo cuál es la molestia: eso no debe ser pecado en ninguna democracia del mundo.

--¿O sea que ni siquiera deben ser vistos como aliados?

--Es que está sujeto a interpretación. Nosotros hemos apoyado una alianza legislativa, y apoyamos esa alianza porque fueron los ciudadanos los que así lo decidieron de manera contundente. Nosotros no somos parte de la toma de decisiones en el Gobierno.

--¿Habría un distanciamiento del Verde con Morena?

--A mí no me gusta hablar por terceras personas. Eso dependerá de cada una de las personas.

Lo único que he dicho es que las campañas ya quedaron atrás y debemos dejar atrás ese clima de confrontación y de división y de dar un paso hacia adelante para buscar una nueva etapa que sea en beneficio de nuestro país.

Por separado, el vicecoordinador de la bancada verde, Raúl Bolaños, explicó que el replanteamiento legislativo que busca el partido del tucán "es para encontrar puntos de acuerdo con la alianza legislativa que hoy en día sostenemos con Morena y procurar evitar la polarización y sentarnos a la mesa con todas las fuerzas políticas para sacar una agenda en común por México: es decir, dejar de dividir".

"Vamos a acompañar las causas en las que coincidimos con las propuestas del grupo mayoritario, y en las que no coincidimos, y que son contrarias a nuestra agenda, estaremos votando conforme así lo consideremos", agregó.